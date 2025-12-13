Francia: un auto cayó a una piscina municipal con una madre y su hija a bordo
El hecho ocurrió en La Ciotat, al sur de Francia. El vehículo rompió una valla y cayó al agua en la piscina. La madre y su hija fueron rescatadas ilesas.
Un episodio tan insólito como alarmante se registró en el sur de Francia, cuando un automóvil terminó dentro de una piscina municipal con una mujer y su hija a bordo. El hecho ocurrió durante la noche del 11 de diciembre en la ciudad de La Ciotat.
Según informaron fuentes oficiales, la conductora perdió el control del vehículo, impactó contra la valla de seguridad del predio y se precipitó directamente al interior de la piscina, quedando el auto completamente bajo el agua.
Cómo terminó el vehículo en la piscina
La rápida intervención de los servicios de emergencia, junto con la ayuda de dos socorristas y un testigo ocasional, permitió rescatar a la mujer, de 38 años, y a la niña de 5, quienes resultaron ilesas y fueron trasladadas al hospital de manera preventiva. Un hombre sufrió cortes por los vidrios rotos.
Hasta el momento no se confirmó una causa oficial, aunque la conductora habría manifestado que confundió el freno con el acelerador. La piscina permanecerá cerrada por varias semanas debido a los daños estructurales, mientras se avanza en la investigación del hecho.