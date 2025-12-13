La visita de Lionel Messi a Calculta acabó en caos. Esto motivó la salida anticipada del astro y la furia de fanáticos que causaron serios daños en el estadio.

Escándalo en Calcuta: Lionel Messi se fue antes y los hinchas destrozaron el estadio.

La breve estadía de Lionel Messi en Calcuta, India, terminó lejos de la fiesta que se había anunciado. El paso del capitán argentino por la ciudad, en el marco del llamado “ GOAT Tour 2025”, derivó en un escándalo marcado por una fuerte desorganización, promesas incumplidas y una reacción violenta de los hinchas dentro del estadio Salt Lake.

Desde las primeras horas del día, la ciudad quedó prácticamente paralizada. Multitudes se congregaron en el aeropuerto y en el hotel donde se alojaba el capitán de la Selección Argentina, en una vigilia colmada de camisetas albicelestes, cánticos y banderas. La expectativa era enorme en una ciudad considerada la capital futbolera de la India.

Lionel Messi llegando al estadio Salt Lake de Calcuta con Luis Suárez y Rodrigo De Paul Lionel Messi llegando al estadio Salt Lake de Calcuta con Luis Suárez y Rodrigo De Paul Sin embargo, el clima de euforia se desinfló rápidamente. Messi permaneció apenas unos minutos en el estadio, no participó de ningún partido y tampoco se concretaron las apariciones públicas que habían sido anunciadas. Muchos simpatizantes, que pagaron entradas de alto costo y aguardaron durante horas, no lograron siquiera verlo de cerca.

Caos por la presencia de Lionel Messi El punto de quiebre llegó cuando la escena en el campo se volvió caótica. Dirigentes políticos y familiares rodearon al futbolista, impidiendo el contacto con el público. Según trascendió desde la organización, Messi intentó acercarse a la tribuna, pero fue apartado en medio de forcejeos para sesiones de fotos privadas. Ante la falta de control y garantías de seguridad, su entorno resolvió dar por terminado el evento antes de tiempo.

caos en calculta con la visita de messi EFE (1) La salida apresurada del astro desató la bronca en las tribunas. Un grupo de hinchas invadió el campo de juego, rompió butacas y provocó destrozos en distintos sectores del estadio, uno de los símbolos del fútbol indio. La tensión obligó a Messi y a su comitiva, en la que se encontraban Luis Suárez y Rodrigo De Paul, a retirarse rápidamente del lugar.