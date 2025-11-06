Cavaba un pozo para instalar una pileta y descubrió un tesoro que le cambió la vida

Mientras cavaba en su jardín para instalar una pileta en Neuville sur Saône, Francia, un hombre halló un tesoro de lingotes y monedas de oro.

Lo que empezó como un pozo para instalar una pileta terminó convertido en una historia digna de película. Un vecino de Neuville-sur-Saône, cerca de Lyon, Francia, encontró enterrado en su jardín un tesoro de varios lingotes y monedas de oro ocultos dentro de bolsas plásticas.

El hallazgo, valuado en cerca de 700.000 euros —unos 800.000 dólares—, ocurrió en mayo, aunque recién fue confirmado esta semana por la alcaldía local.

El hombre, que permaneció en el anonimato, se topó con el tesoro mientras cavaba el pozo de la futura piscina. Sorprendido, avisó de inmediato a las autoridades, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), paso obligatorio para determinar si el material tenía valor arqueológico. Los especialistas descartaron esa posibilidad y, al no tratarse de un bien patrimonial, la ley francesa permitió que pudiera conservarlo en su totalidad.

Un verdadero tesoro De acuerdo con la investigación de la gendarmería, los lingotes y monedas habían sido adquiridos legalmente y fundidos entre 15 y 20 años atrás por una empresa de la región de Lyon. Sin embargo, el misterio sobre su origen persiste: el antiguo propietario del terreno falleció hace años y no existe registro que explique por qué alguien eligió enterrarlos allí.