El Gobierno logró un rollover del 111% y adjudicó $8,5 billones en la primera licitación noviembre

En la licitación de este miércoles, la secretaría de Finanzas anunció que renovó todos sus compromisos, consolidando el financiamiento local.

El Gobierno, a través de sla Secretaría de Finanzas informó este miércoles que en la licitación de títulos del Tesoro adjudicó un total de $8,5 billones, sobre ofertas por $9,38 billones, lo que representa un rollover del 111,17% respecto de los vencimientos programados para la jornada.

El resultado refleja una renovación total de la deuda en pesos y una leve sobreoferta, que permite al Gobierno continuar consolidando el financiamiento del mercado doméstico. Según detalló la cartera, se adjudicaron instrumentos en pesos a tasa fija, ajustados por CER y atados a la tasa Badlar (TAMAR).

Los títulos más demandados según el Tesoro Entre los títulos más demandados estuvieron las LECAP y BONCAP, con vencimientos el 27 de febrero de 2026 (S27F6), el 31 de agosto de 2026 (S31G6) y el 30 de abril de 2027 (T30A7), con tasas efectivas mensuales (TEM) que oscilaron entre 2,48% y 2,59%, equivalentes a rendimientos anuales (TIREA) de entre 34% y 36%.

Asimismo, se colocaron bonos ajustados por CER, con vencimientos el 31 de marzo de 2026 (TZXM6) y el 30 de octubre de 2026 (TZXO6), ambos con rendimientos anuales cercanos al 9,5% TIREA.

Por último, en el tramo TAMAR, vinculado a la tasa Badlar, se adjudicaron $1,32 billones del bono con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6), con un margen adicional del 5%.