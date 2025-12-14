Gabriel Boric se comunicó con José Kast tras su contundente triunfo en Chile

El presidente saliente Gabriel Boric le manifestó sus felicitaciones al republicano José Antonio Kast tras imponerse en las elecciones por 58% a 41% de la oficialista Jara.

Tras el contundente triunfo de José Antonio Kast en el balotaje en Chile, en el que se impuso por el 58% de los votos frente al 41% que obtuvo la oficialista Jeannette Jara, el actual presidente de Chile Gabriel Boric mantuvo una conversación con el candidato triunfador a quien saludó por su victoria y le deseó los mejores resultados en su gestión para Chile

Así el presidente Boric comienza su despedida del Palacio de la Moneda e inicia el período de transición para legarle el mando a Kast en un marcado giro hacia la derecha que ha tomado la sociedad chilena, luego de la gestión izquierdista.

"Hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro, y usted ha sido electo Presidente de la República, de Chile, y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo. Y quiero que sepa que como Presidente de la República y prontamente ex presidente de la república, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria", le señaló Boric en la comunicación telefónica.

Ante este planteamiento de Boric, Kast le manifestó su muestra de gratitud. "Le quiero agradecer, señor Presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era ser, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago un planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país".

En mi última votación como Presidente de la República, quiero invitar a toda la ciudadanía a ser parte de la decisión democrática que decidirá quien lidere nuestro país durante los próximos cuatro años.

Es través del voto donde podemos seguir construyendo un destino común,… pic.twitter.com/hBOWQ28Gu0 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025



Es través del voto donde podemos seguir construyendo un destino común,… pic.twitter.com/hBOWQ28Gu0 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025 Kast es un abogado de 59 años que había sido candidato presidencial en dos ocasiones anteriores, sin éxito, y que enfocó su candidatura en el tema de la seguridad. Durante toda su trayectoria política se vio envuelto en polémicas por defender y reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet.