¿Vuelve el "horno" a Mendoza? Se esperan máximas de 35º para esta semana

El calor vuelve a ganar terreno en Mendoza , aunque el regreso de valores cercanos a 40°C todavía no aparece en el horizonte inmediato. La tendencia de los próximos días muestra un ascenso progresivo, con tardes pesadas y noches templadas.

El escenario se instala, sobre todo, desde la mitad de la semana , cuando el termómetro se afirma por encima de los 30°C y el aire se vuelve más seco en gran parte del territorio provincial.

El miércoles 17 de diciembre asoma como el punto de quiebre del tramo corto del pronóstico. Para esa jornada se espera una máxima que ronda los 35°C y una mínima cercana a 18°C, con cielo mayormente despejado. La sensación térmica puede quedar por encima del valor oficial en zonas urbanas, donde el asfalto y el cemento retienen temperatura durante horas.

El jueves 18 no corta la racha, pero sugiere una pausa leve. Las marcas se moverían alrededor de 33°C de máxima y 21°C de mínima , todavía dentro de un patrón caluroso para diciembre. En paralelo, el reporte provincial que circuló en las últimas horas también describió nubosidad variable y señales de inestabilidad hacia la noche, con foco en el sur mendocino, una combinación típica cuando se alternan vientos y humedad en capas bajas.

Dentro de este tramo, el día más exigente sería el viernes 19. La máxima prevista escala a unos 36°C, con mínima de 20°C, y vuelve a empujar la semana hacia registros altos, aunque todavía lejos del umbral de 38 a 40°C que suele encender alarmas. En el pronóstico difundido por los organismos locales también se mencionó un posible repunte mayor para esa jornada, lo que refleja que el margen de variación existe y depende del ajuste fino de las actualizaciones.

El sábado 20 se mantendría caluroso, con una máxima estimada en torno a 35°C y mínima de 21°C. El panorama general sugiere continuidad, más que un alivio real, y eso suele impactar en el consumo eléctrico y en la dinámica cotidiana de la provincia, desde el movimiento en el microcentro hasta las actividades en el área metropolitana. En cordillera, el patrón se perfila más estable, mientras que el sur aparece como la zona con mayores probabilidades de episodios de tormenta nocturna, según el parte provincial difundido para estos días.

Con este mapa, la pregunta sobre el retorno de los 40°C queda, por ahora, abierta para una ventana más larga que la del pronóstico inmediato. Lo que sí está sobre la mesa es un bloque de jornadas bien veraniegas, con máximas firmes en la baja treintena y un pico hacia el viernes. Si el calor extremo aparece, será en una actualización posterior o en un cambio de patrón que todavía no se refleja en los valores proyectados para esta semana en Mendoza.