Los tres puntos de Mendoza donde crecen comunidades antivacunas

En noviembre, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un informe en el que alertaba sobre una caída en la vacunación en los niños y el riesgo de la aparición de enfermedades eliminadas, como el sarampión y la poliomielitis. En Mendoza , se encendieron las alarmas y la semana pasada el Ministerio de Salud denunció a diez padres por no vacunar a sus hijos. Además, focalizó tres puntos donde crecen comunidades antivacunas : Potrerillos , San Rafael y General Alvear.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que no pueden brindar información puntual sobre los diez padres denunciados por no vacunar a sus hijos porque se trata de menores de edad.

Sin embargo, explicaron a MDZ que han podido identificar tres comunidades antivacunas en la provincia. Una está localizada en Potrerillos, otra en San Rafael y la tercera en General Alvear.

Además, explicaron que el Ministerio busca que los padres vacunen a sus hijos en el marco de la salud pública y que para cumplir ese objetivo se recurrió a la Justicia.

La semana pasada, el ministro de Salud Rodolfo Montero confirmó a MDZ que en Mendoza las tasas de vacunación alcanzan entre el 80 y 85 por ciento dependiendo de la vacuna. Mientras el resto de las provincias oscila entre el 75 y el 80 por ciento.

Para alcanzar la inmunidad de rebaño se requiere un piso de 95 por ciento de cobertura. El funcionario resaltó que "el 80 por ciento ya es una emergencia".

rodolfo montero en mdz (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los datos nacionales

En Argentina, cayó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional obligatorio, principalmente contra la poliomelitis, el sarampión, la rubéola y las paperas.

Según los datos oficiales, el año pasado la cobertura de la vacuna contra la poliomelitis -cuyo refuerzo se aplica a los 5 años- alcanzó el 47,6 por ciento. En 2023 fue de 53,7 por ciento y en 2022, de 90,3 por ciento.

Por su parte, la aplicación de vacuna triple también también viene cayendo con el tiempo. Esta vacuna tiene dos dosis (la primera a los 12 meses y la segunda a los 5 años) e inmuniza contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

En 2024, la cobertura de la primera dosis fue de 83,2 por ciento y la segunda dosis de 46,7 por ciento. En tanto, la segunda dosis cayó 38 puntos entre 2019 y 2024.

La vacuna triple bacteriana contra la tos convulsa tiene una única dosis y se coloca a 11 años. Esta vacuna en 2024 tuvo una cobertura de 54,1 por ciento.