La Ciudad avanza con su primera cárcel propia y evalúan construirla en terrenos federales de Ezeiza

Luego de que la Legislatura porteña aprobara la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad , comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la primera cárcel bajo la órbita porteña se construya en terrenos federales ubicados en la localidad bonaerense de Ezeiza .

La información fue confirmada por la legisladora de la UCR/Evolución y presidenta de la comisión de Justicia, María Inés Parry , quien explicó que la iniciativa forma parte de conversaciones entre el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei , y la administración porteña de Jorge Macri , según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

“La Ciudad ya tiene su esquema de comisarías y alcaidías, pero también va a tener su propia cárcel. Eso requiere la firma de un convenio porque es necesario definir dónde se va a ubicar. Creemos que la ubicación podría ser en terrenos federales en Ezeiza, pero todo eso es materia de conversación del Poder Ejecutivo y no del Legislativo”, señaló Parry en declaraciones al programa Tiempo de Policiales, por ATP Radio.

Semanas atrás, la Legislatura porteña aprobó la creación del nuevo Servicio Penitenciario y de Reintegración Social con un amplio respaldo político: 54 votos a favor y apenas 3 en contra , correspondientes al bloque de la Izquierda. Según explicó la legisladora, la iniciativa apunta a un cambio profundo en la concepción del sistema penitenciario.

“No solo se van a traer penitenciarios, sino que también se van a formar. Hubo un amplio consenso porque se busca una refuncionalidad y un cambio de mirada. La Ciudad tiene una cosmovisión diferente y la idea es crear desde cero un Servicio Penitenciario acorde a una realidad distinta”, sostuvo Parry.

En ese sentido, remarcó que el nuevo sistema toma experiencias internacionales y pone el foco en la resocialización de las personas privadas de la libertad. “Hablamos de un plan de vida y de espacios interdisciplinarios para dotar de la mayor cantidad de herramientas posibles para esa reinserción social”, explicó.

Parry también se refirió a la crisis actual en comisarías y alcaidías porteñas, que se encuentran saturadas por la falta de traslados al sistema penitenciario. “Esos lugares son para la primera consulta judicial, no para el cumplimiento de penas. Las fallas arrastradas desde la pandemia generaron espacios abarrotados y obligaron a capacitar de manera adicional a los efectivos”, indicó.

Además, recordó que hubo anuncios sobre el traspaso de detenidos desde la cárcel de Villa Devoto —la única existente en la Ciudad— hacia Marcos Paz, aunque el convenio aún no se concretó. “Esperamos que ese acuerdo entre Nación y Ciudad finalmente se cierre y luego sea refrendado por la Legislatura”, afirmó.

Por último, la legisladora descartó propuestas alternativas como la construcción de cárceles en el agua, impulsadas por dirigentes como Ricardo Caruso Lombardi o Ramiro Marra. “Es un poco fantasioso. No hay islas ni un esquema de competencia definido. El camino posible es un convenio con el Ejecutivo nacional, el traspaso de competencias y un espacio concreto para construir la cárcel y formar al personal”, concluyó.