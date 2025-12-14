El sorprendente "empate técnico" en las elecciones de Chile en Mendoza

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta en Chile , que determinaron el triunfo por amplio margen de republicano José Antonio Kast , quien se erige ahora como el presidente electo en ese país y sucederá a Gabriel Boric. Esto tras derrotar 58% a 41% a la oficialista Jeannette Jara .

En la provincia de Mendoza las elecciones comenzaron a las 8 de la mañana y se desarrollaron sin complicaciones en el Consulado de Chile en la provincia, ubicado en calle Belgrano de Ciudad. A las 18 cerraron las urnas y a las 21.30 ya estaban la totalidad de las seis mesas escrutados.

Votaron en total 789 personas de las más de 1800 que estaban habilitadas . De hecho, un número aún mayor al que se registró en las elecciones de primera vuelta cuando votaron 687 chilenos.

Aunque cabe destacar que muchos de los que no son residentes argentinos y aún pueden votar en Chile, por la cercanía con su país, viajan durante el fin de semana a emitir su voto en el país trasandino, más allá que este domingo estuvo cortado el paso internacional.

Lejos de los 17 puntos de diferencia mediante los cuales José Antonio Kast obtuvo la presidencia de Chile en las elecciones generales, que incluyen sorprendentes triunfos en regiones históricamente izquierdistas como Valparaíso, el resultado en Mendoza siguió la lógica de lo esperado: una estricta paridad .

El triunfo en nuestra provincia fue para Jeannette Jara por apenas 3 votos más que Kast. La izquierdista obtuvo 385 que representan el 50.2%, mientras que el republicano sumó 382, totalizando el 49,8%. Prácticamente un empate.

Jara había encabezado los votos de la primera vuelta en la provincia con 290 votos, es decir, el 43%. Kast quedó segundo con 143 (21,3%) y la sorpresa la había dado Johannes Kaiser, también derechista, con 138 (20,6%). Estos últimos, votos que evidentemente ayudaron al emparejamiento de la derecha.

La sorpresa de la derecha en Mendoza

De hecho, fue una elección histórica para la derecha de Chile en Mendoza y también en el país, en el que históricamente la izquierda a dominado por amplio margen. Una tendencia que encuentra una explicación en la influencia del voto de los exiliados e hijos de exiliados de la dictadura militar de Pinochet, que suele declinarse por este tipo de candidatos.

Se trata de la tercera elección en la que los extranjeros chilenos pueden votar y la que más votos consiguió un candidato no izquierdista. Por lo que el resultado contradice la historia.

Por ejemplo, el presidente saliente Gabriel Boric ganó en Mendoza por el 69% por delante del candidato de derecha -y ahora presidente electo- José Antonio Kast, quien sumó el 30%, con un 1% para los votos nulos y en blanco.

En las presidenciales anteriores, en cuyo balotaje ganó Sebastián Piñeira por el 55% en el país, el candidato de izquierda Alejandro Guiller ganó en Mendoza por el 71%, por delante del dos veces presidente, que sumó solo 28%.