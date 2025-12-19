Paso a Chile: estado actual y pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. El tiempo en alta montaña para el fin de semana.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el inicio del fin de semana, el pronóstico de Contingencias Climáticas indica que este viernes estará parcialmente nublado en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° En tanto, el pronóstico señala que el sábado estará inestable en alta montaña, mientras que para el día domingo se esperan precipitaciones en cordillera.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: