Paso a Chile habilitado, con cortes de ruta a Santiago

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este martes el pronóstico de Contingencias Climáticas señala un jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Este martes comienzan los cortes y desvíos en la ruta que uno Los Andes con Santiago de Chile . Según la información oficial, la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA tiene previsto tres días de cortes en la ruta.

“Debido a los trabajos programados asociados a la ejecución de un simulacro de accidente, así como a labores de conservación en el interior del túnel, se procederá a implementar un cierre nocturno total y transitorio del túnel Chacabuco”, dice el comunicado.

La autopista Los Libertadores une Los Andes, Camino y Santiago de Chile. Por su parte, el túnel Chacabuco está ubicado en la ruta 57 a la altura del kilómetro 49,1, entre Auco y Chacabuco.

La materialización del cierre se efectuará durante tres noches en las siguientes fechas y horarios:

Martes 16 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.

Miércoles 17 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.

Jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.

En este contexto de cierre transitorio del túnel, los vehículos pesados con peso bruto vehicular sobre las 10 toneladas, la alternativa será, hacia la ruta 5 Norte por variante Llay Llay.

Por su parte, los vehículos livianos con peso bruto vehicular hasta 10 toneladas serán desviados por la “Cuesta Chacabuco”.

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: