Así está el paso a Chile en el inicio del fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el inicio del fin de semana, el pronóstico anticipa un jornada estable en alta montaña. A primera hora de la mañana las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 1°

Puente del Inca: - 2°

Las Cuevas: - 3° Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia Chile. El estado del paso a Chile e puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

En tanto, cabe recordar que desde la coordinación del paso fronterizo Cristo Redentor anunciaron que la semana que viene habrá cortes y desvíos en la ruta que une Los Andes con Santiago de Chile por lo que está previsto un operativo de caminos alternativos.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: