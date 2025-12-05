Cómo está el paso a Chile en el inicio del fin de semana largo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile funciona durante las 24 horas, con buen tránsito y alertas meteorológicas que podrían modificar las condiciones en la cordillera.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el inicio del fin de semana largo, el pronóstico anticipa una jornada con lluvias débiles a partir del mediodía de este viernes. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 9°

Puente del Inca: 7°

Las Cuevas: 6° En tanto, las lluvias se extenderían durante sábado y domingo, mientras que el lunes regresaría la estabilidad en alta montaña.

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia Chile. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: