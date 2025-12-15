Tras el cierre por nevadas, reabre el paso a Chile: a qué hora

El paso a Chile abre nuevamente este lunes a partir de las 8.15 horas.

Luego del cierre por nevadas, este lunes reabre el paso a Chile. La coordinación general del Paso, informó que el Sistema Integrado Cristo Redentor quedará habilitado a partir de las 8.15 para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile fue cortado este domingo a las 10 horas debido a la inestabilidad con nevadas en alta montaña. Para este lunes, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Cabe recordar que a partir de mañana martes comienzan los cortes de ruta a Santiago de Chile, debido a trabajos programados asociados a la ejecución de un simulacro de accidente, así como a labores de conservación en el interior del túnel.

La materialización del cierre se efectuará durante tres noches en las siguientes fechas y horarios:

Martes 16 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.

Miércoles 17 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.

Jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5. En este contexto de cierre transitorio del túnel, los vehículos pesados con peso bruto vehicular sobre las 10 toneladas, la alternativa será, hacia la ruta 5 Norte por variante Llay Llay.