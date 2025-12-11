Atención: tres días con cortes de ruta a Santiago de Chile
La semana que viene el túnel Chacabuco estará cerrado. Los desvíos en la ruta que une Los Andes con Santiago de Chile por los cortes.
Desde la coordinación del paso fronterizo integrado Cristo Redentor informaron que en los próximos días habrá cortes y desvíos en la ruta que une Los Andes con Santiago de Chile por lo que está previsto un operativo de caminos alternativos.
Tres días de cortes de ruta
Según la información oficial, la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA tiene previsto días de cortes en la ruta. “Debido a los trabajos programados asociados a la ejecución de un simulacro de accidente, así como a labores de conservación en el interior del túnel, se procederá a implementar un cierre nocturno total y transitorio del túnel Chacabuco”, dice el comunicado.
La autopista Los Libertadores une Los Andes, Camino y Santiago de Chile. Por su parte, el túnel Chacabuco está ubicado en la ruta 57 a la altura del kilómetro 49,1, entre Auco y Chacabuco.
Horario de los cortes
La materialización del cierre se efectuará durante tres noches en las siguientes fechas y horarios:
- Martes 16 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.
- Miércoles 17 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.
- Jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 00 hasta las 5.
Desvíos para llegar a Santiago de Chile
En este contexto de cierre transitorio del túnel, los vehículos pesados con peso bruto vehicular sobre las 10 toneladas, la alternativa será, hacia la ruta 5 Norte por variante Llay Llay.
Por su parte, los vehículos livianos con peso bruto vehicular hasta 10 toneladas serán desviados por la “Cuesta Chacabuco”.
En tanto, el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado para todo tipo de carga las 24 horas.