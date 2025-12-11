Atención: tres días con cortes de ruta a Santiago de Chile

Según la información oficial, la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores SCLA tiene previsto días de cortes en la ruta . “Debido a los trabajos programados asociados a la ejecución de un simulacro de accidente, así como a labores de conservación en el interior del túnel, se procederá a implementar un cierre nocturno total y transitorio del túnel Chacabuco”, dice el comunicado.

La autopista Los Libertadores une Los Andes, Camino y Santiago de Chile . Por su parte, el túnel Chacabuco está ubicado en la ruta 57 a la altura del kilómetro 49,1, entre Auco y Chacabuco.

La materialización del cierre se efectuará durante tres noches en las siguientes fechas y horarios:

En este contexto de cierre transitorio del túnel, los vehículos pesados con peso bruto vehicular sobre las 10 toneladas, la alternativa será, hacia la ruta 5 Norte por variante Llay Llay.

Por su parte, los vehículos livianos con peso bruto vehicular hasta 10 toneladas serán desviados por la “Cuesta Chacabuco”.

En tanto, el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado para todo tipo de carga las 24 horas.