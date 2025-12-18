Así está el paso a Chile este jueves: el tiempo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. El estado del tiempo en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. En tanto, se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este jueves el pronóstico de Contingencias Climáticas indica una jornada parcialmente nublada en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 2°

Las Cuevas: - 3° Durante el viernes se espera una jornada estable en alta montaña, mientras que para el sábado está pronosticado inestabilidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje hacia Chile las autoridades recomiendan corroborar el estado del tiempo y la transitabilidad en alta montaña para evitar inconvenientes. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: