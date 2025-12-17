Paso a Chile: estado actual y tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este miércoles el pronóstico de Contingencias Climáticas señala buen tiempo en alta montaña, con una jornada con poca nubosidad. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° En tanto, cabe recordar que continúan los cortes y desvíos en la ruta que une Los Andes con Santiago de Chile, por tareas en el túnel Chacabuco.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: