Pronóstico del SMN: calor, nubosidad y posibles tormentas este sábado en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado caluroso en Mendoza, con temperaturas elevadas y algo de nubosidad durante toda la jornada. Según el pronóstico del organismo, se espera una máxima cercana a 33 grados y una mínima de 19, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvia durante la mañana y la tarde. La sensación térmica podría ser aún mayor en sectores urbanos.

Desde temprano, las condiciones estarán dominadas por la nubosidad variable y el ambiente cálido, algo que coincide con la tendencia de la semana. De acuerdo con el SMN, durante la mañana y la tarde se mantendrá la estabilidad, con viento leve del sur y una humedad en aumento que podría generar un clima pesado en el Gran Mendoza.

Nubosidad, calor y posibilidad de tormentas hacia la noche El informe de Contingencias Climáticas complementa el pronóstico y advierte por un día caluroso, con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, acompañadas por vientos moderados del sector sur. La combinación de calor y humedad podría derivar en inestabilidad al final del día, especialmente en áreas precordilleranas. También se prevén precipitaciones en cordillera, lo que podría afectar caminos de alta montaña.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene para Malargüe un nivel amarillo de alerta por viento zonda, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.