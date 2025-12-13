Pronóstico del SMN: calor, nubosidad y posibles tormentas este sábado en Mendoza
Pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional: Mendoza tendrá un sábado caluroso con nubosidad variable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado caluroso en Mendoza, con temperaturas elevadas y algo de nubosidad durante toda la jornada. Según el pronóstico del organismo, se espera una máxima cercana a 33 grados y una mínima de 19, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvia durante la mañana y la tarde. La sensación térmica podría ser aún mayor en sectores urbanos.
Desde temprano, las condiciones estarán dominadas por la nubosidad variable y el ambiente cálido, algo que coincide con la tendencia de la semana. De acuerdo con el SMN, durante la mañana y la tarde se mantendrá la estabilidad, con viento leve del sur y una humedad en aumento que podría generar un clima pesado en el Gran Mendoza.
Nubosidad, calor y posibilidad de tormentas hacia la noche
El informe de Contingencias Climáticas complementa el pronóstico y advierte por un día caluroso, con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, acompañadas por vientos moderados del sector sur. La combinación de calor y humedad podría derivar en inestabilidad al final del día, especialmente en áreas precordilleranas. También se prevén precipitaciones en cordillera, lo que podría afectar caminos de alta montaña.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene para Malargüe un nivel amarillo de alerta por viento zonda, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Pronóstico extendido: cómo estará el resto de la semana
Según el SMN, el domingo llegará con un marcado descenso de temperatura y probabilidad de chaparrones, con una máxima de 23 grados. El lunes volverá el tiempo estable con 26 grados, mientras que entre martes y jueves regresará el calor, con máximas que oscilarán entre 28 y 34 grados. El jueves será el día más caluroso de la semana, con cielo parcialmente nublado y un ambiente nuevamente veraniego en toda la provincia.