Tras las lluvias: así estará el tiempo en Mendoza este lunes

El pronóstico para Mendoza indica un lunes con condiciones más estables, algo nublado al inicio, ascenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima llegará a 30°.

Tras las lluvias del fin de semana, el lunes inicia con mejoras según el pronóstico para Mendoza.

Después de un fin de semana marcado por lluvias y fuertes ráfagas de viento sur, las condiciones mejoran este lunes en Mendoza. La jornada comienza algo nublada, con un ascenso marcado en la temperatura y un ambiente más estable en todo el territorio provincial.

La mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 30°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

A medida que avancen las primeras horas del día, el cielo irá despejándose. El cielo despejado estará acompañado de vientos del sector noreste. En cordillera, el tiempo se presentará parcialmente nublado, aunque sin fenómenos significativos previstos.

lago del parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo sol soleado (11).jpg La jornada será más estable en Mendoza, con ascenso de la temperatura y cielo despejándose por la mañana. Santiago Tagua/MDZ Alerta amarilla por tormentas En Malargüe se espera que continúen las tormentas por eso se emitió una alerta amarilla. Según el Servicio Meteorológico Nacional se registrarán fuertes lluvias pasada las 20. "El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", describió el SMN.