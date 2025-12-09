Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura y hay alertas por tormentas hacia la noche

El pronóstico para Mendoza indica un martes caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche en el este y sur provincial. La máxima llegará a 34°.

Martes caluroso y algo nublado en Mendoza, con ascenso de la temperatura.

Este martes la jornada estará caracterizada por un aumento sostenido de la temperatura en toda Mendoza y tormentas hacia la noche. El día comenzará algo nublado, con una mínima de 17°, mientras que la máxima alcanzará los 34° durante la tarde, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia la noche se prevé un cambio en las condiciones, ya que el SMN emitió una alerta amarilla para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael. Según el organismo nacional, en estos departamentos se espera una precipitación acumulada de entre 2o y 40 mm. Además, las lluvias podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En la cordillera también se van a registrar precipitaciones, pero en menor medida, algo similar en el Gran Mendoza, por lo que en dichas zonas no se emitió alerta alguna.