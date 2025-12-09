Semana clave en el Congreso: renovación en Diputados y sprint final por el Presupuesto 2026

Mientras asumen los nuevos diputados, el Gobierno acelera la negociación para asegurar el Presupuesto 2026 en una semana decisiva para su nueva etapa.

Inicia una semana clave para el Gobierno en Diputados en la previa a las sesiones extraordinarias,

Este miércoles 10 de diciembre, los diputados nacionales electos en octubre finalmente tomarán posesión de sus bancas. Con esta nueva composición de la Cámara baja, el Gobierno buscará concretar la semana próxima la aprobación del Presupuesto 2026.

Con el foco en ultimar los detalles para las sesiones extraordinarias, el oficialismo aprovechará esta semana libre de actividad en comisiones para profundizar la “rosca” parlamentaria. En tanto que el martes siguiente finalmente se pondrá en funcionamiento la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Jura Diputados Este miércoles 10 de diciembre asumirán los nuevos diputados nacionales, con los que el Gobierno pretende lograr la sanción del Presupuesto 2026 y otras reformas clave. Los puntos calientes de esta semana en el Diputados El cronograma de esta semana corta estará marcado porque el martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión, y que el miércoles 17 llegue al recinto para obtener la media sanción, y sea girada inmediatamente al Senado.

En simultáneo a la comisión de Presupuesto, también será constituida la de Legislación Penal, que es la que tendrá a cargo el tratamiento del proyecto de ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar el uso de los dólares “bajo el colchón” que no se encuentran declarados.

Se pone a prueba la negociación de Nación con los gobernadores A través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Interior, Diego Santilli, el Gobierno aceleró en las últimas semanas con los gobernadores para negociar apoyos al Presupuesto 2026.