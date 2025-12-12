Pronóstico en Mendoza para este viernes: ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos del noreste. Hay alerta por viento Zonda en Malargüe.

El viernes se presentará estable en gran parte de Mendoza, con poca nubosidad y un marcado ascenso en las temperaturas. Según el pronóstico, la jornada comenzará con 17° de mínima y durante la tarde la máxima trepará hasta los 34°, configurando un día cálido en el arranque del fin de semana.

Los vientos moderados del noreste dominarán buena parte del día y acompañarán la mejora en las condiciones. Sin embargo, el sur provincial tendrá una situación distinta: allí se espera viento Zonda, especialmente en Malargüe, donde el fenómeno podría sentirse con mayor intensidad.

mapa_alertas (21) Hay una alerta amarilla en el sur de Mendoza por viento Zonda. Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta amarilla por viento Zonda en Malargüe. De acuerdo con la descripción oficial, “el área será afectada por viento Zonda con una intensidad con valores entre 30 y 40 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.