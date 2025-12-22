Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En el inicio de la semana, el pronóstico meteorológico señala lluvia débil para este lunes. Las temperaturas son las siguientes:

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 20 de marzo de 2026, regirá un operativo integral diseñado para evitar escenas de colapso, largas esperas y riesgos viales en el ingreso a Chile durante el recambio turístico de fin de año y la temporada estival.

Para esto, el Gobierno de Mendoza aplicará el sistema de vehículos encapsulados en el Paso Internacional Cristo Redentor: los vehículos no avanzan de manera individual y desordenada, sino que son organizados en grupos o “cápsulas” que se liberan de forma escalonada y controlada, en función de la capacidad operativa del sistema fronterizo.

Para sostener ese esquema, se dispuso una red de paradores estratégicos ya definidos en puntos clave del corredor internacional. Los espacios de espera estarán ubicados en los pulmones de YPF km 1151, Penitentes, Punta de Vacas y el sector de Horcones, y contarán con condiciones para el estacionamiento ordenado de vehículos livianos, además de servicios básicos, asistencia y presencia permanente de personal de seguridad y emergencia.

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: