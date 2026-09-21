Malvinas: Pablo Quirno confirmó que "no está contemplada" una bilateral de Javier Milei con Donald Trump

El canciller Pablo Quirno afirmó que “no está contemplada” una reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se desarrollará esta semana en Nueva York.

“No tenemos contemplado por ahora un encuentro con el presidente Trump, hemos tenido ya varios encuentros y varios diálogos con él y las agendas están muy apretadas”, informó el funcionario, en diálogo con MDZ en Casa Rosada.

Tal como anticipó este medio, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto confirmó una reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio .

La imposibilidad de reunirse con Trump representa un golpe para la gestión libertaria en un contexto de constantes tratativas por la causa Malvinas , tras el guiño del presidente estadounidense que puso en duda la histórica neutralidad de la Casa Blanca que, en la práctica, siempre permitió que el Reino Unido gobierne sin objeciones el archipiélago.

El sinsabor es mayor aún cuando el líder republicano reciba en ese mismo cónclave al primer ministro británico, Andy Burnham , con quien había tenido fuertes cruces en las últimas semanas por otros conflictos internacionales. Podría representar un acercamiento del Salón Oval con Londres, en medio de las rispideces que lanza Milei.

Según reportes de agencias internacionales, Trump tiene previsto mantener reuniones, además, con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La agenda también contempla una reunión con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán. De acuerdo con los reportes que llegan desde la Casa Blanca, el encuentro se enfocará en las estrategias posteriores a la guerra con Irán y en la situación regional.

En cuanto a otras reuniones, las agencias señalan que no está confirmada una bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mientras que tampoco figura actualmente un encuentro programado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ni con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su decimoctava visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.Partirá desde Buenos Aires por la noche y llegará el martes por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy. Su primera actividad oficial será a las 16, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y reciba el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía. Luego, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas y se reunirá con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia.

La actividad central de la gira será el miércoles 23 al mediodía, cuando Milei brinde su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Entre los temas previstos aparecen el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los lineamientos de su política exterior. Ese mismo día, a las 16, participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. A las 18, mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, encabezado por su presidenta, Susan Segal, y cerrará la jornada con una reunión con el rabino Simón Jacobson a las 19.30.

El jueves 24, antes de emprender el regreso a la Argentina, expondrá a las 13 en The Economic Club of New York, una institución vinculada con el ámbito económico y financiero estadounidense. El vuelo de regreso está previsto para las 21, con llegada al país el viernes 25 por la mañana. Por el momento, no figura en la agenda oficial una reunión bilateral con el presidente Donald Trump, aunque desde el Gobierno señalaron que podrían incorporarse nuevas actividades durante la visita.