La reacción del dólar oficial al viaje de Javier Milei a Estados Unidos

El dólar oficial no tuvo movimientos hoy y el dólar blue tuvo una leve suba. Así quedaron las cotizaciones este martes.

Mientras el presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en Estados Unidos a la espera de disertar en la ONU y luego del discurso de Donald Trump, el dólar se mantuvo con calma este martes y sostiene así la tendencia del arranque de la semana.

El dólar oficial a la venta en el Banco Nación no se mueve desde la semana pasada y acumula más de tres jornadas en $1485 para la compra y $1535 para la venta.

Mientras que el dólar oficial mayorista tampoco tuvo cambios hoy pese al aumento de ayer y se mantuvo $1514 y quedó con la brecha más larga desde el 8 de mayo de 2025 con respecto al techo de la banda cambiaria: 26%.

El único que aumentó fue el dólar blue, que subió hoy cinco pesos y cerró a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación del 0,3% respecto del lunes.

Con el dólar en calma, Milei viajó a Estados Unidos El presidente Javier Milei destacó este martes “la magnitud” del “liderazgo” global de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en momentos en que el republicano daba su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.