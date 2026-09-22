El precio del petróleo perfora el piso de US$100 ante una mejora del escenario en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent quebró la barrera psicológica de los 100 dólares el barril este martes, luego de que autoridades de Irán dejaran trascender que estarían dispuestas a negociar una reapertura del estrecho de Ormuz en los próximos días.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte que es la principal referencia del mercado petrolero en Asia, Europa y también en Argentina, cotizan este mediodía a 98,43 dólares el barril de 159 litros, una baja de -1,90% respecto del cierre anterior.

La tendencia bajista del Brent se viene dando en los últimos días, al punto que en la última semana retrocedió -9,24%, en lo que los mercados leen como una recorte de la suba anterior, que trepa a 28,77% en los últimos tres meses y 6,51% los últimos 30 días.

En cuanto al crudo ligero, referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, el West Texas Intermediate (WTI) cotiza este martes a US$89,90, con una caída de -2,65%.

Las razones que explican esta baja en los precios del crudo a nivel global hay que buscar a miles de kilómetros de los grandes centros financieros del planeta, y llegar hasta el Golfo Pérsico, donde el ofrecimiento del gobierno de Irán de liberar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz en un lapso de siete días, generó expectativas positivas en los mercados, según indicaron informes.

La negociación no será simple, dado que Teherán ofreció desbloquear el estrecho de Ormuz a cambio de una desescalada militar por parte de Estados Unidos, algo que todavía no está claro cómo se haría. Incluso este mismo martes el presidente Donald Trump sugirió que ese acuerdo podría lograrse luego de las elecciones de medio término, que son el martes 4 de noviembre, es decir todavía falta un trecho para eso.

Siete días clave

Irán manifestó su disposición a reabrir Ormuz en un plazo de siete días si efectivamente Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la agresión militar, informó Kyodo News, citando a un alto funcionario del gobierno iraní. Al respecto, la propuesta iraní ya fue comunicada a Washington a través de intermediarios, dijo Kyodo News, agregando que la estrategia de Irán es lograr que las conversaciones den lugar a una solución permanente al conflicto.

Irán bloqueó efectivamente el estrecho de Ormuz poco después del inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero, como una forma de cortar una vía marítima crítica por donde, antes del conflicto, fluía cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.