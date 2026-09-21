El Bitcoin supera los US$85.000, su nivel más elevado desde enero: qué hay detrás del fenómeno

El Bitcoin superó este lunes la barrera psicológica de los 85.000 dólares , algo que no ocurría en los últimos nueve meses., De esta forma, la criptomoneda prolongó su recuperación tras una medida regulatoria en Estados Unidos, que permitió una mayor negociación en cadena de acciones tokenizadas (una operatoria denominada "on-chain").

Esto se dio en paralelo a la caída de los precios del petróleo , de 3,2% el crudo Brent del Mar del Norte, que quedó apenas por encima de los US$100 el barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, retrocede 3,75 hasta 92,5 dólares barril, algo que alivió ciertas preocupaciones sobre la inflación.

El Bitcoin registraba una suba de alza del 5,94%, ubicándose en 86.000 dólares a las 09:35 ET (13:35 GMT), tras haber ganado cerca de un 5% durante la semana anterior.

La cripto había caído por debajo de los 76.000 dólares, luego de la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal la semana pasada, antes de tomar impulso durante el fin de semana.

La clave de la suba, es una medida de la Security and Exchange Comission (SEC) sobre la tokenización, que da impulso al optimismo en el mercado cripto .

El jueves pasado, la SEC dispuso una exención temporal de cinco años, que permite a las plataformas habilitadas negociar acciones estadounidenses tokenizadas en sistemas basados en blockchain, aunque sujeto a determinadas condiciones.

La Comisión de Valores de Estados Unidos declaró que la medida tiene como objetivo fomentar la innovación, pero manteniendo, a la vez, la protección de los inversores.

De esta manera, la decisión del organismo reforzó las expectativas de una mayor integración entre los activos financieros tradicionales y los mercados blockchain, contribuyendo a impulsar las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas y otros activos digitales.