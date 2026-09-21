El dólar bajó en el arranque de la semana en medio de las renuncias en el Gobierno

El dólar oficial mayorista tuvo una mínima baja este lunes. El dólar blue se quedó quieto y así cerraron las cotizaciones.

En medio de una jornada marcada por algunas desvinculaciones y renuncias en el Gobierno nacional, el dólar volvió a operar este lunes con normalidad y estabilidad en sus distintas cotizaciones en el arranque de una nueva semana. No hubo cambios importantes en la moneda internacional.

En concreto, el dólar oficial mayorista cerró este lunes a $1514 registrando una mínima baja de $0,50 respecto del cierre del viernes con un 0,03% de variación en esta nueva rueda cambiaria. Se mantiene a un 25% del techo de la banda cambiaria.

Mientras que por su parte, el dólar oficial minorista a la venta en el Banco Nación cerró igual que el viernes, sin moverse un solo centavo: a $1485 para la compra y $1535 para la venta.

El dólar blue, al mismo tiempo, cerró a $1530 para la compra y $1550 para la venta sin tener ningún cambio respecto del día viernes.

Renuncias en el Gobierno y el dólar en calma por ahora Este lunes por la tarde se produjo la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, por motivos personales, mientras en el Ministerio de Salud evalúan a su sucesor.