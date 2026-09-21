Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de 520 puntos

El riesgo país se mantiene por encima las 520 unidades, en una jornada donde los bonos y acciones cotizan de forma dispar en Wall Street.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Los activos argentinos en Wall Street alternan subas y bajas en la primera rueda de la semana. Tanto los bonos como los ADRs se meuven mixtos. El riesgo país compirme unas unidades pero se mantiene arriba de 520 puntos básicos.

La deuda soberana cotiza mixta en Nueva York, con la principal suba en el Global 2029 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local registran més títulos en rojo que subas.

El riesgo país se ubica en 521 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,6%. Las acciones del panel líder refleja mayorías en baja, traccioandas por Central Puerto (-3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.