Decathlon abre su primera tienda en la Ciudad de Buenos Aires con una inversión de US$100 millones

La cadena de productos deportivos Decathlon abrirá el próximo 17 de octubre su primera tienda en la Ciudad de Buenos Aires . Con una inversión superior a US$100 millones, la marca estrenará un local de 2.470 m2 en el segundo piso de Abasto Shopping .

La apertura forma parte del plan de expansión de la compañía en Argentina, que prevé más de 20 locales y la creación de unos 750 empleos directos en los próximos cinco años.

El nuevo establecimiento será operado junto con Grupo One y estará ubicado en el segundo piso del centro comercial, con acceso por la entrada de la calle Agüero. El local incorporará 53 personas a la estructura de Decathlon en el país.

La llegada a CABA se produce después de las primeras aperturas de la compañía en Argentina. La tienda de Al Río, en Vicente López, recibió a más de 10.000 personas durante su primer día de funcionamiento, mientras que Córdoba se convirtió en la primera ciudad del interior del país en contar con un local de la marca.

La tienda de Abasto ofrecerá productos para más de 65 deportes, con categorías como Montaña, Fitness y Agua. La propuesta incluirá equipamiento e indumentaria para disciplinas como hiking y trekking, camping, musculación, CrossFit, entrenamiento funcional y natación.

“Queremos seguir acercando el deporte a cada vez más personas, con una propuesta que combine variedad, especialización y una experiencia pensada para todos los niveles. Esta tienda nos permite estar más cerca de una gran comunidad de deportistas y compartir el deporte con ellos desde el primer día”, señaló Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

Inauguración con premios y espectáculos

La inauguración estará acompañada por actividades deportivas, música y clases. Los primeros 200 visitantes recibirán gift cards de entre $40.000 y $200.000, válidas exclusivamente durante el día de apertura.

Como parte de las actividades previas, entre el 3 y el 18 de octubre funcionará una estación deportiva en la Plaza del Zorzal. Allí los visitantes podrán practicar distintas disciplinas y participar por gift cards para utilizar durante la jornada inaugural.

Desde Abasto Shopping señalaron que la incorporación de Decathlon amplía la oferta comercial del centro y suma una propuesta vinculada al deporte y las experiencias.

La expansión continuará durante noviembre con la apertura de un nuevo local en Portal Rosario. La fecha exacta todavía no fue comunicada.

Decathlon fue fundada en 1976 en Englos, Francia. La compañía cuenta actualmente con más de 1.760 tiendas en distintos países y desarrolla productos y servicios vinculados con diferentes disciplinas deportivas.