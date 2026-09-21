Morosidad: cuál es la nueva estrategia del Banco Nación para que los deudores paguen

El Banco Nación realizó un nuevo anuncio respecto de una medida clave para mejorar las condiciones para refinanciar deudas.

En un contexto de crecimiento de la morosidad en la Argentina, el Banco Nación anunció una mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior, con el objetivo de facilitar la regularización de sus obligaciones y brindar alternativas acordes a su capacidad de pago.

Se trata de una nueva medida de la entidad bancaria mientras crece la cantidad de personas que adeudan préstamos personales en el país y también mientras crecen las consultas para quienes buscan ponerse al día con su estado ante la morosidad.

Las nuevas condiciones del Banco Nación Las nuevas condiciones contemplan:

Refinanciación en UVA para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses.

Refinanciación en pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, con plazos de hasta 96 meses. Estas condiciones representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente.

A través de esta iniciativa, la entidad profundiza su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras, ofreciendo herramientas concretas para ordenar sus deudas, regularizar su situación crediticia y recuperar progresivamente el acceso al financiamiento.