Plazo fijo: el banco que paga más de $19.000 por cada $1 millón

Colocar $1 millón en un plazo fijo durante 30 días puede dejar una ganancia cercana a $20.000, aunque el resultado cambia de manera considerable según el banco elegido. Las tasas ofrecidas por las entidades muestran una brecha de 7,5 puntos porcentuales entre los extremos y obligan a comparar antes de inmovilizar el dinero.

Las propuestas relevadas para depósitos tradicionales se ubican entre una tasa nominal anual del 16% y otra del 23,5%. Con esos porcentajes, el capital final al vencimiento oscila entre $1.013.150,68 y $1.019.315,07. El comparador oficial del Banco Central reúne las tasas informadas por las propias entidades para operaciones online a 30 días, aunque advierte que los valores pueden cambiar de acuerdo con el monto, el plazo y la condición de cliente.

Crédito Regional Compañía Financiera aparece al frente de las opciones relevadas, con una TNA del 23,5%. Una colocación de $1 millón genera en ese caso $19.315,07 de intereses durante 30 días. Un escalón más abajo se encuentran Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian y Reba, todos con una tasa del 23%. El rendimiento mensual estimado para esas entidades es de $18.904,11, por lo que el ahorrista recupera un total de $1.018.904,11. Banco Voii ofrece 22,75%, equivalente a una ganancia de $18.698,63, mientras que Banco Mariva se ubica en 22,5% y permite obtener $18.493,15.

Entre las alternativas siguientes, Banco Hipotecario figura con una tasa del 22%, que lleva el capital hasta $1.018.082,19. Banco de Comercio y BiBank ofrecen 21,5%, con un resultado de $1.017.671,23. Banco Masventas paga 21% y deja $17.260,27 de intereses, mientras que Banco de Córdoba se posiciona en 20,75%, con una ganancia estimada de $17.054,79. En todos los casos, el cálculo surge de aplicar la tasa nominal anual de manera proporcional a un período de 30 días. No contempla renovaciones, variaciones futuras ni eventuales condiciones particulares de cada entidad.

Dentro de las entidades de mayor alcance, las tasas resultan más moderadas. BBVA y Banco Macro ofrecen una TNA del 19,5%, que transforma $1 millón en $1.016.027,40 al vencimiento. Banco Nación informa un 18,75%, por lo que entrega una ganancia de $15.410,96. Su cuadro oficial de tasas , vigente desde septiembre, confirma que los rendimientos cambian según el canal y la extensión del depósito.

Banco Credicoop se ubica en 18,5%, ICBC en 18,1% y Banco Ciudad en 18%. Más abajo aparecen Galicia, con 17,25%; Santander, con 16,5%; y Banco Patagonia, con 16%. En este último caso, el interés mensual sobre $1 millón alcanza $13.150,68.

Qué debe mirar el ahorrista antes de invertir

La tasa más alta no es el único dato relevante. También conviene verificar si la propuesta está disponible para personas que no son clientes, qué canal debe utilizarse y si la entidad exige abrir previamente una cuenta. El Banco Central permite constituir determinados plazos fijos online en bancos donde el ahorrista no opera habitualmente, sin costo ni trámites presenciales. Como las tasas no están reguladas y cada entidad define su oferta, pueden modificarse sin previo aviso.

La comparación con la inflación ofrece otra referencia. El INDEC informó que el índice de precios al consumidor aumentó 1,7% en agosto de 2026. La mejor tasa del relevamiento equivale a un rendimiento aproximado del 1,93% para 30 días, mientras que una TNA del 16% representa cerca del 1,32%. Sin embargo, el resultado real dependerá de la inflación registrada durante el período de la inversión, un dato que solo se conocerá después del vencimiento. Por eso, antes de confirmar la operación, es necesario revisar nuevamente la tasa, el monto final y las condiciones publicadas por el banco.