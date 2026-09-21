YPF ya vendió un millón de acciones desde su aplicación

Los usuarios de App YPF ya compraron 1 millón de acciones de YPF a través de la app , a un mes del lanzamiento de la herramienta que permite operar con títulos de la compañía directamente desde el celular.

La funcionalidad fue desarrollada por YPF en alianza con Banco Santander y permite a los usuarios adquirir acciones de la petrolera durante el horario de mercado, sin salir del ecosistema digital de la aplicación.

El volumen alcanzado representa una nueva etapa en la estrategia de YPF para incorporar servicios financieros a App YPF. La compañía señaló que se trata de la primera empresa del sector energético en facilitar la adquisición de sus propias acciones desde su aplicación.

La herramienta busca ampliar el acceso al mercado de capitales a los usuarios de la plataforma y sumar nuevas prestaciones financieras a una aplicación que ya concentra servicios vinculados con el consumo de combustibles y otros productos de YPF.

“Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF .

La iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre YPF y Santander para incorporar nuevas capacidades financieras y tecnológicas dentro de App YPF. El banco aporta la infraestructura y la tecnología necesarias para la operatoria, mientras que YPF integra la herramienta a su plataforma digital.

“Un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana”, afirmó Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

El ejecutivo agregó que Santander aporta “tecnología, infraestructura y experiencia financiera” a la alianza y señaló que ambas compañías continuarán desarrollando nuevas soluciones para los usuarios de App YPF.