Fábrica de dólares: Chaco lidera el crecimiento de exportaciones del NEA

La provincia de Chaco está incrementando sus ventas al exterior, pero el dato saliente es que también empezó a hacerlo a menor velocidad. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones provinciales sumaron 192 millones de dólares y crecieron 32,7% frente a igual período de 2025. Se trata del mayor avance del nordeste del país.

Pero en agosto se encendieron luces amarillas, que suponen un cierto freno: las ventas cayeron 9,6% interanual y marcaron la segunda baja seguida, según un informe de la consultora Politikon Chaco .

Durante el octavo mes del año, la provincia de Chaco exportó 19,5 millones de dólares. En julio ya había registrado un retroceso de 3,7%. El resultado es que el ritmo del año se fue enfriando: en junio, el acumulado mostraba una suba de casi 49%.

Según el informe el motor exportador sigue estando en el campo chaqueño. Los productos primarios concentran 65,8% de lo que el Chaco exporta, es decir, casi dos de cada tres dólares que salen de la provincia, y crecieron 36,9%. Las manufacturas agropecuarias, que representan un tercio del total (32,7%), avanzaron 26,4%.

Las manufacturas industriales, en cambio, pesan apenas 1,5% de las exportaciones . Crecieron 4,8% en dólares , aunque con un dato llamativo: se vendieron 35,4% menos toneladas y el aumento se explica por precios mucho más altos, 62,3% por encima de un año atrás.

El informe de Politicon revela que el Chaco exportó 432.300 toneladas, 23% más que el año pasado, y además vendió a mayor precio. El precio promedio fue de 444 dólares por tonelada, 7,9% más que en 2025. Los productos primarios mejoraron 10,2% y las manufacturas agropecuarias, 3,9%.

Sin embargo el récord no está a la vista. El acumulado de 2026 supera al de 2024 (+28,9%), pero todavía está 1,8% por debajo del de 2023 y 40,8% por debajo del de 2022, cuando la provincia había vendido US$324,7 millones en los mismos ocho meses.

El Chaco lidera el NEA

Respecto al NEA, la provincia de Chaco es la que más crece. Con un aumento de 32,7% superó a Corrientes (+7,7%) y Misiones (+2,2%), mientras que Formosa retrocedió -5,2%. Es la única provincia de la región que crece por encima del total nacional, que subió 21,4%.

En el ranking del país, Chaco ocupa el octavo lugar, en una lista que encabeza Catamarca con un salto de 102,5%; especifica Politicón.

En dólares Misiones exportó US$362,2 millones, frente a US$18,7 millones de Formosa. En toneladas, en tanto, Chaco marcó una suba de 23%, quedando como la mejor del NEA y la sexta del país.

Los datos de la consultora Politicón muestran una provincia que crece más rápido que las demás del NEA, aunque no logra sostener el envión de la primera parte del año. Si agosto fue un tropiezo pasajero o el comienzo de una tendencia se verá en los próximos informes.

Mientras tanto, cada dato de comercio exterior es una señal de cómo se mueve la economía del interior, la que se siente en el campo, en las rutas y en el bolsillo de quienes viven de la producción chaqueña.