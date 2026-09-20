Argentina aumentó 23,4% sus exportaciones pesqueras y alcanzó US$1.677 millones
El sector exportó 414.252 toneladas de productos pesqueros entre enero y agosto, un 10,2% más que en el mismo período de 2025.
Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los US$1.677 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representa un crecimiento del 23,4% frente al mismo período del año pasado, según un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado a partir de datos del Indec.
El volumen exportado también mostró una suba, aunque menor: durante los primeros ocho meses del año se despacharon 414.252 toneladas de productos pesqueros, un 10,2% más que en igual período de 2025. La diferencia entre el crecimiento en dólares y en cantidades estuvo vinculada a la mejora de los precios internacionales de varios productos y a cambios en la composición de las exportaciones.
La pesca creció por encima del promedio agroexportador
El desempeño del sector pesquero se produjo en un contexto de expansión del comercio exterior argentino. Entre enero y agosto, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) acumularon exportaciones por US$38.686 millones, con un incremento del 14,5%.
Dentro de ese universo, la pesca representó el 4,3%, aunque registró un ritmo de crecimiento superior al promedio general.
El langostino entero tuvo el mayor salto
Entre los principales productos pesqueros, el langostino entero fue el que mostró el crecimiento más pronunciado. Sus exportaciones aumentaron 258,3% en valor, hasta alcanzar los US$368,7 millones, mientras que el volumen comercializado creció 205,1%. El precio promedio llegó a US$6.919 por tonelada, un 17,4% más que un año atrás.
El incremento estuvo relacionado con la campaña realizada en aguas provinciales y acompañó la evolución de los desembarques registrados en Chubut.
España se consolidó como el principal destino del langostino entero. Las toneladas enviadas a ese país aumentaron 279,9%, mientras que el precio promedio creció un 19%.
El calamar Illex fue el producto pesquero que más dólares generó durante los primeros ocho meses del año, con casi US$480 millones facturados. Sin embargo, sus exportaciones retrocedieron frente a 2025: cayeron 9,3% en valor y 7,8% en volumen. El precio promedio fue de US$2.783 por tonelada.
El comportamiento del calamar contrastó con el de otras especies importantes, que registraron aumentos durante el período.
A qué países exporta Argentina sus productos pesqueros
Por regiones, Asia concentró el mayor monto de las exportaciones pesqueras argentinas entre enero y agosto, con US$689 millones. En segundo lugar quedó Europa, con US$593 millones.
Más atrás se ubicaron América del Sur, con US$130 millones, y América del Norte, con US$123 millones.
China, el principal comprador
Por países, China se mantuvo como el principal destino individual de los productos pesqueros argentinos. El mercado asiático compró US$455 millones, equivalente al 27,2% del total exportado por el sector, con un crecimiento del 8,4% respecto del mismo período de 2025.