Argentina aumentó 23,4% sus exportaciones pesqueras y alcanzó US$1.677 millones

Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los US$1.677 millones entre enero y agosto de 2026 , lo que representa un crecimiento del 23,4% frente al mismo período del año pasado , según un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado a partir de datos del Indec.

El volumen exportado también mostró una suba, aunque menor: durante los primeros ocho meses del año se despacharon 414.252 toneladas de productos pesqueros, un 10,2% más que en igual período de 2025. La diferencia entre el crecimiento en dólares y en cantidades estuvo vinculada a la mejora de los precios internacionales de varios productos y a cambios en la composición de las exportaciones.

El desempeño del sector pesquero se produjo en un contexto de expansión del comercio exterior argentino . Entre enero y agosto, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) acumularon exportaciones por US$38.686 millones, con un incremento del 14,5%.

Dentro de ese universo, la pesca representó el 4,3% , aunque registró un ritmo de crecimiento superior al promedio general.

Entre los principales productos pesqueros, el langostino entero fue el que mostró el crecimiento más pronunciado . Sus exportaciones aumentaron 258,3% en valor , hasta alcanzar los US$368,7 millones , mientras que el volumen comercializado creció 205,1% . El precio promedio llegó a US$6.919 por tonelada , un 17,4% más que un año atrás.

La pesca tuvo una suba más fuerte a nivel exportaciones que el agro

El incremento estuvo relacionado con la campaña realizada en aguas provinciales y acompañó la evolución de los desembarques registrados en Chubut.

España se consolidó como el principal destino del langostino entero. Las toneladas enviadas a ese país aumentaron 279,9%, mientras que el precio promedio creció un 19%.

El calamar Illex fue el producto pesquero que más dólares generó durante los primeros ocho meses del año, con casi US$480 millones facturados. Sin embargo, sus exportaciones retrocedieron frente a 2025: cayeron 9,3% en valor y 7,8% en volumen. El precio promedio fue de US$2.783 por tonelada.

El comportamiento del calamar contrastó con el de otras especies importantes, que registraron aumentos durante el período.

A qué países exporta Argentina sus productos pesqueros

Por regiones, Asia concentró el mayor monto de las exportaciones pesqueras argentinas entre enero y agosto, con US$689 millones. En segundo lugar quedó Europa, con US$593 millones.

Más atrás se ubicaron América del Sur, con US$130 millones, y América del Norte, con US$123 millones.

China, el principal comprador

Por países, China se mantuvo como el principal destino individual de los productos pesqueros argentinos. El mercado asiático compró US$455 millones, equivalente al 27,2% del total exportado por el sector, con un crecimiento del 8,4% respecto del mismo período de 2025.