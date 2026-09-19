Francisco Cerúndolo le dio el primer punto a Argentina ante Turquía en la Copa Davis en Neuquén

Cerúndolo venció a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 en el estadio Ruca Che y le dio a la Argentina el 1-0 en la serie por la permanencia en el Grupo Mundial.

Cerúndolo pegó primero y le dio el primer punto a Argentina ante Turquía en la Copa Davis en Neuquén.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (23°) derrotó a Yanki Erel (329°) para darle el primer punto a la Selección en la serie ante Turquía, en la Copa Davis. El primer rankeado del listado nacional se impuso por 6-0 y 6-4 en un partido disputado en el estadio Ruca Che de Neuquén, que marca la disputa de la serie de Copa Davis más austral de la historia argentina.

El triunfo pone en ventaja al representativo argentino, que busca ganar la serie ante un rival de menor jerarquía para sostenerse en la máxima categoría del tenis mundial y volver a competir por el título el año próximo, con el objetivo de alcanzar la gloria como en 2016.

Francisco Cerúndolo entendió como jugar el partido desde el principio y superó a Erel, para darle tranquilidad al equipo que capitanea el exjugador Javier Frana.

Francisco Cerúndolo pegó primero DEBUT CON TRIUNFO PARA ARGENTINA EN COPA DAVISFran Cerúndolo hizo un gran partido contra Turquía y le dió el primer punto al país con un 6-0 y 6-4 pic.twitter.com/6knOIJNMhp — Fútbol Lírico (@elfutbolirico) September 19, 2026 El tenista que viene de alcanzar la cuarta ronda del US Open, la mejor participación de su carrera en el Grand Slam estadounidense, supo que debía marcar el ritmo del partido ante un rival con muy poca experiencia en el circuito ATP, con apenas seis encuentros en el máximo nivel durante toda su trayectoria.

Con las riendas del partido desde el primer momento, y más de una pelota ganadora ajustada contra las líneas, Cerúndolo dominó a gusto durante el primer set ante un rival al que le pudieron los nervios, y necesitó de solo treinta minutos para quedarse con tres quiebres y llevarse el parcial.