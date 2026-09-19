Thiago Tirante venció a Alkaya y dejó a la Selección argentina a un paso de la victoria ante Turquía

Thiago Tirante venció 6-2 y 6-4 en el estadio Ruca Che de Neuquén y, tras el triunfo de Cerúndolo, dejó a la Selección a un punto de los Qualifiers 2027.

Thiago Tirante festeja el triunfo ante Mert Alkaya en la serie entre Argentina y Turquía, por la Copa Davis.

Thiago Tirante cumplió con su parte y Argentina quedó a un solo punto de quedarse con la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El platense derrotó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en el estadio Ruca Che de Neuquén y, después del triunfo de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel, dejó al equipo de Javier Frana con ventaja de 2-0.

Tirante, actualmente 52° del ranking ATP, comenzó el partido con autoridad y consiguió el quiebre que le permitió tomar rápidamente el control del primer set. Alkaya, 296° del mundo, intentó sostenerse en los intercambios, pero el argentino mantuvo la solidez con su servicio y cerró la manga por 6-2. En el segundo parcial, el desarrollo fue más parejo, aunque Tirante volvió a encontrar el momento para quebrar y luego administró la ventaja hasta imponerse 6-4.

Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera ¡TIRANTE PUSO EL 2-0 PARA ARGENTINA!



El tenista argentino venció a Yanki Erel por 6-2 y 6-4 para darle la ventaja al equipo de Javier Frana sobre Turquía.#CopaDavisEnDSPORTS pic.twitter.com/A0tRx11f7a — DSPORTS (@DSports) September 19, 2026 El triunfo en Neuquén corona una temporada de crecimiento para el tenista platense, que llegó al año fuera del Top 100 y escaló hasta el puesto 52 del ranking mundial. Tirante también consiguió durante 2026 algunos de los triunfos más importantes de su carrera, en una campaña que le permitió consolidarse entre los mejores jugadores del circuito. En el Ruca Che, además, protagonizó su primera presentación como local con Argentina en la Copa Davis.

"Esto es hermoso. No se vive en ninguna otra competencia", expresó Tirante después de su victoria, al destacar el vínculo con el público que acompañó al equipo argentino en Neuquén. El platense también valoró especialmente la posibilidad de jugar una serie de esta magnitud en el interior del país y remarcó que la Copa Davis tiene una atmósfera diferente a cualquier otro torneo del circuito.

Argentina tiene tres oportunidades para cerrar la serie Miles de personas acompañaron a la Selección ante Turquía en una jornada histórica en el estadio Ruca Che de Neuquén. @Rolo_Figueroa Con el 2-0, Argentina quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. El próximo turno será este domingo desde las 11, cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni se enfrenten a Tuncay Duran y Arda Azkara en el partido de dobles. Si la dupla argentina gana, la serie quedará sentenciada sin necesidad de disputar los dos singles restantes.