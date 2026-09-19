Xiaomi: todo lo que sabemos de la serie POCO F9 y su llegada a Argentina

La nueva pantalla de teléfono gaming de Xiaomi ofrece protección ocular, material C11 y alta eficiencia energética en teléfonos.

La versión global de Xiaomi del Redmi K100 promete una de las mejores pantallas del mercado.

Xiaomi lanzó en Asia su nueva línea de celulares orientada al alto rendimiento en videojuegos. A través del despliegue de la serie POCO F9, la marca integra paneles profesionales de 185 hertz fabricados por TCL Huaxing, tecnología de protección ocular con polarización circular y atenuación DC a brillo completo.

La incorporación del material emisor de luz C11 y la tecnología Super Pixel permite mantener un nivel de brillo elevado sin disparar el consumo de energía durante sesiones de uso intenso. Esta combinación busca resolver el desgaste de la batería en títulos de competencia.

Precios y configuraciones de memoria en el mercado asiático La familia debutó en China bajo la denominación REDMI K100 Pro con diversas opciones de almacenamiento y valores de venta. La versión inicial de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de espacio almacenamiento interno cotiza en 3.999 yuanes, lo que equivale a unos 570 dólares en el mercado internacional.

Por su parte, la variante más equipada con 16 GB de RAM y 1 TB de capacidad alcanza los 5.999 yuanes, aproximadamente 860 dólares. Los comercios locales aplican subsidios gubernamentales y promociones de lanzamiento que reducen el costo final de las unidades.

En Argentina, el teléfono oscila los 2 millones de pesos, pero no es posible conseguirlo por canales de venta oficiales de la marca. Sino que la única vía de compra es con importadores o mediante Mercado Libre.