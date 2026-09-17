Xiaomi 18 Pro: filtran su diseño con cámaras al ras de la pantalla trasera
El nuevo Xiaomi 18 Pro muestra un diseño posterior renovado antes de su lanzamiento en el mercado internacional.
La fabricante tecnológica china prepara la llegada de su próximo dispositivo insignia. El nuevo Xiaomi 18 Pro apareció en fotografías reales compartidas por el filtrador Digital Chat Station. Las imágenes revelan cambios en la parte posterior del equipo de Xiaomi, donde las lentes ahora quedan alineadas con el panel secundario.
El diseño trasero abandona el resalto pronunciado de la versión previa. En este teléfono, la compañía niveló los sensores fotográficos con el vidrio de la pantalla secundaria. Esta modificación reduce el balanceo del dispositivo cuando el usuario apoya el equipo sobre una superficie plana.
Un teléfono con nuevo módulo óptico Leica
El módulo fotográfico triple mantiene la firma de Leica y cubre un rango focal de 17 a 75 milímetros. Según los reportes técnicos, la cámara principal tiene una apertura de f/1.67, una cifra que optimiza la captura de luz en entornos oscuros.
Por su parte, el teleobjetivo periscópico ofrece un aumento óptico de 3.2x con una apertura de f/2.4. Estos ajustes apuntan a mejorar la nitidez en retratos y escenas cotidianas sin exigir retoques digitales posteriores.
La evolución de Xiaomi en el segmento prémium
La empresa presentará el equipo durante este mes en China. Voceros de la marca definieron a esta familia de terminales como el avance más grande dentro de su catálogo numérico tradicional.
Las mejoras previstas abarcan el rendimiento general del procesador, la autonomía de la batería y funciones de procesamiento con inteligencia artificial. Xiaomi busca afianzar la línea frente a sus competidores directos con un hardware balanceado.
La pantalla trasera gana protagonismo en la gama alta
El visor posterior registra un nivel de uso alto entre los consumidores. Los datos oficiales de la empresa contabilizan más de cuatro millones de interacciones diarias con tarjetas interactivas de aplicaciones en ese panel.
Además, los usuarios configuran más de 3,5 millones de fondos diarios en esa superficie. El fabricante mantendrá esta característica como un elemento distintivo para posicionar su teléfono en la gama alta.
Con lentes niveladas y ópticas calibradas, este teléfono busca resolver demandas de practicidad. La integración del visor posterior y el módulo fotográfico confirma una propuesta de gama alta centrada en la fotografía y el confort diario.