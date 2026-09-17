Xiaomi 18 Pro: filtran su diseño con cámaras al ras de la pantalla trasera

El nuevo Xiaomi 18 Pro muestra un diseño posterior renovado antes de su lanzamiento en el mercado internacional.

La fabricante tecnológica china prepara la llegada de su próximo dispositivo insignia. El nuevo Xiaomi 18 Pro apareció en fotografías reales compartidas por el filtrador Digital Chat Station. Las imágenes revelan cambios en la parte posterior del equipo de Xiaomi, donde las lentes ahora quedan alineadas con el panel secundario.

El nuevo Xiaomi 18 Pro integra las lentes al ras del panel posterior. Imagen generada con IA El diseño trasero abandona el resalto pronunciado de la versión previa. En este teléfono, la compañía niveló los sensores fotográficos con el vidrio de la pantalla secundaria. Esta modificación reduce el balanceo del dispositivo cuando el usuario apoya el equipo sobre una superficie plana.

Xiaomi 18 Pro: a diferencia del 17 Pro los bordes de la cámara serán menos visibles. Imagen generada con IA Un teléfono con nuevo módulo óptico Leica El módulo fotográfico triple mantiene la firma de Leica y cubre un rango focal de 17 a 75 milímetros. Según los reportes técnicos, la cámara principal tiene una apertura de f/1.67, una cifra que optimiza la captura de luz en entornos oscuros.

Por su parte, el teleobjetivo periscópico ofrece un aumento óptico de 3.2x con una apertura de f/2.4. Estos ajustes apuntan a mejorar la nitidez en retratos y escenas cotidianas sin exigir retoques digitales posteriores.

La evolución de Xiaomi en el segmento prémium La empresa presentará el equipo durante este mes en China. Voceros de la marca definieron a esta familia de terminales como el avance más grande dentro de su catálogo numérico tradicional.