Xiaomi HyperOS 4: fechas oficiales y lista de dispositivos compatibles de Xiaomi

La empresa Xiaomi confirmó el cronograma oficial de actualización a HyperOS 4 para sus celulares y tabletas.

El ecosistema tecnológico de Xiaomi definió la hoja de ruta para la renovación total de su entorno de software. A través del esperado HyperOS 4, la firma asiática inicia la distribución masiva de esta capa personalizada, desplegando mejoras de rendimiento e integración entre los diferentes teléfonos, tabletas y televisores inteligentes de la marca Xiaomi.

El plan de distribución oficial comenzará en octubre de 2026 y continuará hasta enero de 2027 en múltiples oleadas programadas. La propuesta alcanza tanto a los modelos de gama alta recién presentados como a terminales de generaciones previas bajo las marcas Redmi y Poco, garantizando parches de estabilidad y nuevas funciones de conectividad.

El sistema HyperOS 4 renueva la apariencia gráfica y la gestión de recursos del hardware. Imagen generada con IA Primer despliegue de octubre en la gama alta de Xiaomi La etapa inicial de lanzamientos coincide con la presentación de la nueva camada de hardware durante el mes de octubre. Los primeros celulares en recibir la versión final serán los modelos de la serie Xiaomi 17 en todas sus variantes, el plegable MIX Flip 2, la línea REDMI K90 y las tabletas Pad 8 y Pad 8 Pro.

Hacia el cierre del mismo mes, el paquete de datos se extenderá a la serie Xiaomi 16 y a terminales como el REDMI K80 Pro y la familia Turbo 4. En este mismo período se sumarán las pantallas inteligentes de las series TV S Pro Mini LED 2025 y Redmi Smart TV X 2025.

Expansión de noviembre para teléfonos y tabletas Durante la primera quincena de noviembre, la distribución abarcará a las familias Xiaomi 15 y 14 Ultra, junto al plegable MIX Fold 4 y los equipos REDMI K70 y Turbo 3. El fabricante incorporará en esta tanda a las tabletas Pad 7 en sus diferentes configuraciones técnicas para asegurar la sincronización entre pantallas.