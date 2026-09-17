Xiaomi HyperOS 4: fechas oficiales y lista de dispositivos compatibles de Xiaomi
La empresa Xiaomi confirmó el cronograma oficial de actualización a HyperOS 4 para sus celulares y tabletas.
El ecosistema tecnológico de Xiaomi definió la hoja de ruta para la renovación total de su entorno de software. A través del esperado HyperOS 4, la firma asiática inicia la distribución masiva de esta capa personalizada, desplegando mejoras de rendimiento e integración entre los diferentes teléfonos, tabletas y televisores inteligentes de la marca Xiaomi.
El plan de distribución oficial comenzará en octubre de 2026 y continuará hasta enero de 2027 en múltiples oleadas programadas. La propuesta alcanza tanto a los modelos de gama alta recién presentados como a terminales de generaciones previas bajo las marcas Redmi y Poco, garantizando parches de estabilidad y nuevas funciones de conectividad.
Primer despliegue de octubre en la gama alta de Xiaomi
La etapa inicial de lanzamientos coincide con la presentación de la nueva camada de hardware durante el mes de octubre. Los primeros celulares en recibir la versión final serán los modelos de la serie Xiaomi 17 en todas sus variantes, el plegable MIX Flip 2, la línea REDMI K90 y las tabletas Pad 8 y Pad 8 Pro.
Hacia el cierre del mismo mes, el paquete de datos se extenderá a la serie Xiaomi 16 y a terminales como el REDMI K80 Pro y la familia Turbo 4. En este mismo período se sumarán las pantallas inteligentes de las series TV S Pro Mini LED 2025 y Redmi Smart TV X 2025.
Expansión de noviembre para teléfonos y tabletas
Durante la primera quincena de noviembre, la distribución abarcará a las familias Xiaomi 15 y 14 Ultra, junto al plegable MIX Fold 4 y los equipos REDMI K70 y Turbo 3. El fabricante incorporará en esta tanda a las tabletas Pad 7 en sus diferentes configuraciones técnicas para asegurar la sincronización entre pantallas.
Hacia el 30 de noviembre, el software alcanzará al MIX Flip original, al Civi 5 Pro y a la línea REDMI Note 15. Este avance sostenido permitirá que una porción muy amplia del parque activo de teléfonos experimente una respuesta más ágil en la apertura de aplicaciones y en la gestión energética diaria.
Despliegue masivo de HyperOS 4 durante diciembre
El último mes del año concentrará el mayor volumen de terminales actualizados dentro del calendario comercial. La nómina incluye a modelos consolidados como las familias Xiaomi 13 y 14 estándar, el plegable MIX Fold 3 y las numerosas variantes de las series REDMI Note 14 y Note 13.
Asimismo, la firma llevará el sistema a los relojes inteligentes Xiaomi Watch S4 y Watch S3, junto a las tabletas accesibles REDMI Pad SE. Esta fase masiva asegura la vigencia técnica de equipos lanzados en temporadas previas, optimizando su funcionamiento sin obligar a los usuarios a renovar sus aparatos.
La etapa final culminará durante enero de 2027 con el foco puesto en el equipamiento para el hogar conectado. El fabricante liberará parches para televisores inteligentes comercializados durante 2024, además de integrar altavoces de la línea Sound y pantallas inteligentes Smart Home Display.
Con el anuncio de las etapas de HyperOS 4, la compañía consolida un plan de actualización ordenado y previsible. Esta estrategia ratifica el soporte continuo de Xiaomi sobre su parque activo de teléfonos, garantizando un entorno digital unificado para millones de usuarios a nivel internacional.