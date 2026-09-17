ASUS lanza su nueva Zenbook DUO en Argentina: la laptop de doble pantalla más potente de 2026

El mercado tecnológico nacional recibe un nuevo hito en materia de computación portátil. La marca ASUS anuncia el lanzamiento oficial de la Zenbook DUO en Argentina , un equipo diseñado para redefinir el trabajo multitarea. Esta laptop de vanguardia combina dos pantallas independientes con procesadores de última generación para llevar el rendimiento profesional al siguiente nivel.

Tras ocho años liderando el desarrollo de dispositivos multipantalla , el fabricante perfecciona su formato icónico. La nueva Zenbook DUO presenta un chasis fabricado íntegramente en Ceraluminum en tono Mocha Gray, un material cerámico de alta tecnología tres veces más fuerte que el aluminio tradicional. Esta combinación otorga ligereza y una resistencia excepcional frente a rayones o manchas.

La arquitectura de materiales cerámicos eleva la durabilidad de cada laptop en el sector informático.

La estructura incorpora una bisagra oculta rediseñada, capaz de soportar más de 40.000 ciclos de uso y presiones de hasta 15 kg. Además, integra un soporte posterior que permite utilizar el equipo en cuatro posiciones distintas: Modo Dual Screen para máxima área de visión, Modo Libro para programadores, Modo Compartir para reuniones colaborativas y la configuración clásica de una computadora portátil.

En el apartado técnico, el dispositivo alberga el procesador Intel Core Ultra X7 Serie 3 de 16 núcleos, acompañado por 32 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento SSD. Este componente incrementa el rendimiento multitarea en más de un 25%, duplica los fotogramas por segundo en ejecuciones gráficas y alcanza una capacidad de procesamiento de IA de hasta 50 TOPS. Estas especificaciones facilitan tareas locales como traducción en tiempo real y edición de video inteligente.

El cuerpo de Ceraluminum en la ASUS Zenbook DUO garantiza máxima protección frente al desgaste diario en Argentina.

Para sostener este nivel de exigencia, el equipo integra un sistema de batería dual de 99 Wh distribuido equitativamente debajo de ambas pantallas. Esta arquitectura equilibra el peso del chasis, optimiza la disipación térmica y brinda una autonomía de hasta 18 horas en reproducción de video con ambos paneles encendidos, alcanzando las 32 horas al utilizar un solo panel.

Los chips con unidades NPU dedicadas potencian el procesamiento de tareas complejas sin depender de la nube. ASUS

Experiencia visual y auditiva inmersiva: pantallas Lumina Pro OLED a 144Hz

La calidad de imagen representa uno de los saltos más notorios de esta generación. El equipo monta dos paneles ASUS Lumina Pro OLED 3K de 14” con tasa de refresco de 144Hz. Estas pantallas duplican el brillo de la versión previa hasta alcanzar los 1.000 nits de pico máximo y reducen el espacio de separación entre ambas en un 70%, generando una continuidad visual fluida.

La experiencia multimedia se completa con un sistema de audio inmersivo compuesto por seis parlantes. Destaca la inclusión de dos altavoces integrados directamente en la bisagra, orientados hacia la posición del usuario para lograr una proyección acústica directa y precisa. Por su parte, el teclado inalámbrico MagLatch de tamaño completo se acopla magnéticamente mediante pines pogo retráctiles, permitiendo alternar de forma sencilla entre una estación de trabajo extendida y un formato portátil compacto.

Los paneles OLED con refresco de 144Hz y brillo de 1.000 nits transforman el consumo multimedia. ASUS

Disponibilidad y precio de la ASUS Zenbook DUO en Argentina

La llegada del equipo al mercado argentino marca una alternativa de alto valor para creadores de contenido, programadores y ejecutivos que buscan una estación de trabajo móvil sin ataduras. La nueva laptop consolida el liderazgo de la firma en la categoría multitarea dentro del país.

El dispositivo ya se comercializa en el territorio nacional mediante la red de revendedores oficiales de la marca con un precio de venta sugerido de ARS 6.999.999. Incluye la configuración completa con chip Intel® Core Ultra X7, 32 GB de RAM y los dos paneles OLED 3K.

La comercialización oficial de la ASUS Zenbook DUO en Argentina responde a la demanda de equipos profesionales de alta gama. ASUS

El impacto del formato multipantalla en el segmento tecnológico

La presentación de este modelo en Argentina afirma la tendencia hacia estaciones de trabajo dinámicas en 2026. La integración de materiales cerámicos, baterías balanceadas y pantallas OLED de alta fluidez posiciona a esta laptop como una referencia clara para el futuro de la informática personal.