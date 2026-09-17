Huawei Pura 80 Ultra baja de precio en Mercado Libre para competir contra el iPhone 18

El Huawei Pura 80 Ultra busca competir con los nuevos iPhone 18 y ahora suma un atractivo extra: una importante rebaja disponible en Mercado Libre . El smartphone premium combina 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, una batería de gran capacidad y un sistema de cámaras pensado para ofrecer resultados destacados incluso al utilizar el zoom.

El Huawei Pura 80 Ultra cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Se trata de una configuración orientada a quienes buscan un equipo con capacidad para almacenar una gran cantidad de fotografías, videos y aplicaciones.

El dispositivo se encuentra desbloqueado, por lo que permite elegir la compañía telefónica que prefiera el usuario. También incorpora reconocimiento de iris y sensor de huella dactilar para la identificación.

En cuanto a su resistencia, el teléfono está preparado para soportar polvo, caídas y contacto con el agua, características que apuntan a mejorar su comportamiento durante el uso cotidiano.

Uno de los principales atractivos del Huawei Pura 80 Ultra está en su apartado fotográfico. El equipo incorpora una cámara telefoto dual alternable, que permite utilizar zoom óptico de 3,7x y 9,4x para obtener imágenes nítidas tanto de objetos cercanos como de aquellos que se encuentran a mayor distancia. El sistema también cuenta con una cámara HDR de ultra iluminación con sensor de una pulgada, diseñada para conservar detalles tanto en las zonas más luminosas como en las partes oscuras de una fotografía.

Huawei apuesta por una batería de gran capacidad y carga rápida para extender la autonomía diaria.

A esto se suma la tecnología Ultra Chroma, que busca mejorar la fidelidad de los colores captados por las diferentes cámaras. El módulo fotográfico se completa con la insignia XMAGE, integrada en el característico aro dorado. Para selfies y videollamadas, el teléfono incorpora una cámara frontal de 13 megapíxeles.

El Huawei Pura 80 Ultra suma resistencia, reconocimiento biométrico y una pantalla de grandes dimensiones. Imagen generada por la IA

Gran batería y carga rápida

La autonomía es otro de los puntos fuertes del Huawei Pura 80 Ultra. El smartphone incorpora una batería de 5.170 mAh y es compatible con Huawei SuperCharge de hasta 100 W mediante cable y 80 W de forma inalámbrica. El equipo también utiliza Kunlun Glass de segunda generación, desarrollado para soportar mejor las exigencias del uso diario.

El sistema operativo es EMUI y, de acuerdo con la información de la publicación, desde AppGallery se pueden descargar aplicaciones como WhatsApp, Google, Google Fotos y Google Drive. También se indica que existen aplicaciones bancarias populares en Argentina disponibles para descargar desde la plataforma.

Dentro de la caja vienen el Huawei Pura 80 Ultra, una funda transparente y un cable USB tipo C. El cargador no está incluido, por lo que debe comprarse por separado.

Huawei ofrece su Pura 80 Ultra con una rebaja de $1.080.000 en Mercado Libre. Imagen generada con IA

El descuento del Huawei Pura 80 Ultra en Mercado Libre

La principal oportunidad aparece actualmente en Mercado Libre, donde el Huawei Pura 80 Ultra tiene una rebaja del 29% respecto de su precio anterior. El valor publicado pasó de $3.679.999 a $2.599.999, lo que representa una diferencia de $1.080.000. Además, la publicación permite financiar la compra en 12 cuotas de $216.666, manteniendo el precio final informado.

De esta manera, la promoción de Mercado Libre coloca al Huawei Pura 80 Ultra en una posición más competitiva frente a los nuevos iPhone 18. Para quienes buscan un smartphone de alta gama y ponen el foco en fotografía, almacenamiento y autonomía, la rebaja puede convertirse en uno de los principales argumentos para elegir este modelo.