Motorola tiene dos celulares por menos de $300.000 en Mercado Libre

Encontrar un celular económico que ofrezca buenas prestaciones puede ser un desafío, especialmente cuando se busca una pantalla amplia, batería de larga duración y suficiente almacenamiento para el uso cotidiano. Dentro del catálogo de Mercado Libre aparecen dos Motorola que pueden resultar atractivas para quienes tienen un presupuesto inferior a $300.000 y buscan descuentos en tiendas digitales.

Se trata del Moto G06 y el Moto G17 , dos equipos orientados a usuarios que necesitan un smartphone para tareas diarias, redes sociales, fotografía, navegación y entretenimiento. Aunque pertenecen a segmentos accesibles, presentan algunas diferencias importantes que conviene conocer antes de elegir.

El Moto G06 de 64 GB apuesta por una configuración sencilla, pero suficiente para las actividades habituales. Cuenta con una pantalla de 6,88 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1640 píxeles , un tamaño que resulta cómodo para navegar, mirar videos y utilizar aplicaciones.

En su interior incorpora un procesador MediaTek Helio G81 Ultra de 2 GHz, acompañado por 4 GB de RAM. El almacenamiento interno es de 64 GB y puede ampliarse mediante una tarjeta microSD, una característica interesante para quienes suelen guardar fotografías, videos o aplicaciones.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial y un sensor frontal de 8 MP. No busca competir con celulares de gama alta, pero ofrece una configuración pensada para resolver las fotografías del día a día. Uno de sus principales argumentos es la batería de 5.200 mAh, con una autonomía estimada de hasta dos días. Además, funciona con Android 15 y suma lector de huellas y reconocimiento facial.

El Motorola Moto G17 suma 128 GB, pantalla Full HD+, sonido estéreo y certificación IP64 para mayor protección. Motorola

Moto G17: más almacenamiento y una pantalla superior

El Moto G17 sube un escalón en varios apartados. El modelo ofrece 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM, una combinación que permite contar con más espacio para aplicaciones, fotos y contenidos sin depender inmediatamente de una tarjeta externa.

También apunta especialmente a quienes consumen contenido multimedia. Su pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas incorpora modo de alto brillo y está acompañada por altavoces estéreo, Volume Boost y Dolby Atmos, una configuración que busca mejorar la experiencia al mirar videos o escuchar música.

Para la fotografía, Motorola incorpora un sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP, mientras que la batería también alcanza los 5.200 mAh. El fabricante señala una autonomía de hasta 55,8 horas y suma carga TurboPower. El diseño es otro de sus puntos destacados, con acabado de cuero vegano prémium, protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64, que aporta resistencia frente al polvo y las salpicaduras de agua.

Ambos Motorola quedan debajo de $300.000 en Mercado Libre, aunque presentan diferencias importantes en prestaciones y almacenamiento. Motorola

Cuál conviene según el presupuesto

En cuanto a los precios publicados en Mercado Libre, el Moto G06 figura con un valor anterior de $499.999 y actualmente se ofrece a $201.159, lo que representa un descuento del 59%. También aparece la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $45.257. Por su parte, el Moto G17 tenía un precio anterior de $599.999 y ahora se encuentra en $297.979, con un descuento del 50%. En este caso, también se ofrece financiación en 6 cuotas de $67.040.

Así, ambos modelos quedan por debajo de los $300.000, aunque están destinados a perfiles diferentes: el G06 prioriza el precio y la autonomía, mientras que el G17 suma mejores prestaciones para quienes buscan un equipo más completo sin salir de ese presupuesto.