El Xiaomi 18 Pro llega este mes: así es su nueva pantalla trasera interactiva con IA

El gama alta de Xiaomi con pantalla trasera saldría este septiembre en el mercado asiático.

Xiaomi: la propuesta más inesperada de la marca china y el potencial de las cámaras.

El nuevo Xiaomi 18 Pro ya es oficial y llegará al mercado este mismo mes en China. La compañía Xiaomi confirmó la noticia a través de un teaser en Weibo, revelando un elemento clave: su panel secundario trasero ahora integrará capacidades avanzadas de inteligencia artificial bajo el mensaje interactivo “Generating”, elevando la funcionalidad del terminal por encima de simples widgets o fondos estáticos.

Pantalla trasera interactiva impulsada por IA Xiaomi redobla su apuesta por el panel posterior respaldada por métricas contundentes de adopción. Los usuarios de la generación previa registraron más de 4 millones de interacciones diarias con tarjetas de aplicaciones y añadieron más de 3,5 millones de fondos diarios. Tras el éxito de las herramientas dinámicas del Xiaomi 17 Pro, este nuevo teléfono busca convertir su pantalla trasera en un centro de interacción inteligente capaz de crear contenido con IA en tiempo real.

Entre las filtraciones técnicas más destacadas se anticipa:

Dimensiones ligeramente mayores para la pantalla secundaria posterior.

Marcos reducidos para aprovechar mejor la superficie del módulo.

Un modo de privacidad similar a la tecnología implementada en el Galaxy S26 Ultra. Diseño continuista con cámara Leica y nuevo botón físico En el apartado estético, el Xiaomi 18 Pro mantiene una línea reconocible, conservando el módulo horizontal que aloja un sistema de triple cámara firmado por Leica. Sin embargo, filtraciones de fuentes fiables como Digital Chat Station señalan refinamientos ergonómicos y funcionales clave.