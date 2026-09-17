PlayStation Plus perderá 8 de sus mejores juegos en octubre

PlayStation Plus volverá a renovar su catálogo durante octubre y, como ocurre periódicamente con el servicio de suscripción de Sony , varios juegos dejarán de estar disponibles para los usuarios de los planes Extra y Premium (Deluxe). En esta ocasión, son ocho los títulos que tienen fecha de salida, entre ellos algunos nombres especialmente atractivos para los fanáticos de los videojuegos.

La lista incluye propuestas de diferentes géneros, desde terror y RPG hasta estrategia, simulación y aventuras independientes . Sin embargo, hay dos títulos que sobresalen especialmente: Silent Hill 2 Remake, una de las grandes apuestas recientes del género de terror, y Yakuza: Like a Dragon, el particular RPG de SEGA.

Los ocho juegos abandonarán el servicio el 20 de octubre , por lo que los suscriptores todavía tienen tiempo para probarlos antes de que dejen de estar disponibles sin costo adicional.

Si hay un juego que los usuarios de PS Plus deberían priorizar antes de su salida, ese es Silent Hill 2 Remake. El título de Konami y Bloober Team recuperó una de las franquicias más reconocidas del terror y consiguió una recepción positiva tanto entre los fanáticos como entre la crítica especializada.

PlayStation Plus retirará Silent Hill 2 Remake y Yakuza: Like a Dragon de su catálogo durante octubre.

El remake moderniza la experiencia original con una propuesta adaptada a las plataformas actuales y mantiene el foco en la atmósfera, la exploración y el terror psicológico. Su presencia en el catálogo de PlayStation Plus representa una oportunidad interesante para quienes todavía no se animaron a recorrer Silent Hill.

Otro de los grandes nombres que dejará el servicio es Yakuza: Like a Dragon. El RPG desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio y publicado por SEGA significó un cambio importante para la saga, con un sistema de combate diferente y una propuesta narrativa que amplió las posibilidades de la franquicia.

Dinosaurios, estrategia y juegos independientes

La lista no se limita a grandes producciones. Jurassic World Evolution 2 también tiene los días contados en PlayStation Plus. El título de Frontier Developments propone construir y administrar un parque de dinosaurios, combinando gestión, estrategia y entretenimiento para los fanáticos de la popular franquicia.

A este juego se suman varias propuestas independientes que pueden pasar más desapercibidas dentro de un catálogo tan extenso. Entre ellas aparecen Death Squared, Rogue Lords, Gloomhaven Mercenaries Edition, Harvest Moon: Light of Hope Special Edition y Lake.

La variedad es precisamente uno de los puntos interesantes de esta renovación. No se trata solamente de perder grandes lanzamientos, sino también de despedir juegos que pueden ofrecer experiencias diferentes y convertirse en buenas alternativas para quienes buscan salir de las franquicias más conocidas.

Los ocho juegos que salen de PlayStation Plus

Los títulos permanecerán disponibles para los suscriptores hasta el 20 de octubre. Después de esa fecha, dejarán de formar parte del catálogo de los planes Extra y Premium (Deluxe), por lo que será necesario adquirirlos por separado para continuar jugando.

La lista completa está integrada por:

Silent Hill 2;

Yakuza: Like a Dragon;

Jurassic World Evolution 2;

Death Squared;

Rogue Lords;

Gloomhaven Mercenaries Edition;

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition;

Lake.

Por eso, si alguno de estos juegos estaba en la lista de pendientes, octubre ofrece una última oportunidad para probarlo con la suscripción.

PlayStation Plus sumó 10 juegos durante septiembre

La salida de estos ocho títulos llega después de una actualización importante del catálogo. Durante septiembre, PlayStation Plus incorporó diez juegos para los usuarios de Extra y Premium (Deluxe), con una combinación de producciones AAA, independientes y clásicos.

Entre las novedades se encuentran WWE 2K26, Metro Redux, Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg, Slitterhead y Sniper Elite: Resistance. También se sumaron RuneScape: Dragonwilds, Ball x Pit, Date Everything! y Mega Man X Command Mission.

Sony, además, ya anticipó próximos lanzamientos para el servicio, entre ellos Mycopunk, Dino Crisis 2 y el primer Ratchet & Clank. De esta manera, aunque ocho juegos están a punto de abandonar el catálogo, PlayStation Plus mantiene una rotación constante que busca renovar sus propuestas para los suscriptores.