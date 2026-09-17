iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold8: comparativa a fondo entre ambos celulares

El segmento de dispositivos con pantalla flexible ingresa en una etapa de competencia directa entre los dos fabricantes tecnológicos más influyentes. A través del iPhone Duo , la compañía estadounidense entra a disputar el liderazgo frente al Galaxy Z Fold 8 , configurando un escenario donde la propuesta de Samsung enfrenta al primer desarrollo plegable de la línea iPhone .

La contienda comercial exhibe dos filosofías de ingeniería contrapuestas para abordar el formato pasaporte. Mientras el fabricante asiático acumula ocho generaciones de experiencia y ofrece un diseño más delgado y liviano por 1.899 dólares, la marca norteamericana debuta a 1.999 dólares apostando por la certificación de resistencia IP68, mayor velocidad de carga y un procesador de última generación.

Ambos equipos comparten una diagonal interior de 7,6 pulgadas con una proporción cercana al formato 4:3, semejante al diseño visual de las tabletas convencionales. La pantalla exterior del terminal surcoreano mide 5,5 pulgadas con resolución de 1248 por 1972 píxeles, mientras que la alternativa californiana monta un panel externo de 5,4 pulgadas con 1398 por 2034 píxeles.

En ergonomía, la propuesta de Samsung toma la delantera con un perfil de 4,5 milímetros desplegado y un peso de 201 gramos. En contraste, el iPhone Duo sube a 5,2 milímetros de espesor y registra 254 gramos, convirtiéndose en el modelo más pesado de la firma. Sin embargo, el equipo de Apple responde con sellado hermético IP68 ante polvo y agua frente a la norma IP48 de su rival.

El apartado del rendimiento exhibe la potencia bruta del chip Apple A20 Pro, que promete un 20% más de velocidad de cálculo, una mejora del 40% en gráficos y refrigeración por cámara de vapor. Por su lado, el Galaxy Z Fold 8 utiliza el procesador personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con opciones de 12 GB y hasta 16 GB de memoria RAM.

Ambos terminales plegables incorporan bisagras reforzadas y refrigeración por cámara de vapor. Imagen generada con IA

En el plano del software, el entorno de Samsung saca ventaja en productividad al soportar hasta cuatro ventanas simultáneas y aplicaciones flotantes libres en pantalla. En contrapartida, el dispositivo de la manzana limita la multitarea a dos programas divididos a la vez, aunque añade detección física del ángulo de apertura para reorganizar la interfaz según la inclinación.

Sensores fotográficos y lentes frontales

En el terreno fotográfico, ambos fabricantes aplicaron recortes técnicos al prescindir de una lente teleobjetivo dedicada, delegando los aumentos en algoritmos digitales. El modelo surcoreano equipa un doble sensor de 50 megapíxeles para la toma principal y el ultra gran angular, mientras que el competidor integra dos sensores de 48 megapíxeles.

En la zona delantera, las soluciones de ingeniería divergen de manera notable. El terminal asiático monta dos cámaras convencionales de 10 megapíxeles perforadas en cada panel. Por su parte, el equipo estadounidense coloca un sensor de 12 megapíxeles en la pantalla exterior y oculta una cámara secundaria bajo el panel interno para videollamadas FaceTime.

A la izquierda el Samsung Galaxy Z fold8 a la derecha el iPhone Duo. Imagen generada con IA

Batería, velocidades de carga y balance general

La capacidad nominal de energía muestra cifras parejas, con 4.883 mAh para la opción norteamericana y 4.800 mAh en el dispositivo rival. No obstante, el desarrollo de Cupertino recarga más rápido gracias a su soporte por cable de 60 vatios que recupera el 50% en 15 minutos, compatibilidad inalámbrica MagSafe de 25 vatios y un módem C2 más eficiente en consumo.

La comparativa refleja que el Galaxy Z Fold 8 resulta más conveniente para quienes valoran un cuerpo liviano, un precio 100 dólares inferior y un software multitarea más maduro. En cambio, el iPhone Duo fundamenta su valor superior en la calidad de construcción, la protección sumergible IP68 y la integración de hardware y servicios de la línea iPhone.