Honestidad total: una mendocina encontró una mochila con dólares y la devolvió sin pedir recompensa

Roxana Droguett encontró una mochila llena de dólares y euros en una plaza de San Rafael. La mujer no dudó en devolverla sin pedir nada a cambio.

Porque los buenos gestos también son noticia, la honesta actitud de una sanrafaelina se viralizó en los últimos días. Es que Roxana Droguett encontró una mochila llena de dólares y euros y no dudó en ubicar a la dueña y devolverle el bolso intacto.

Roxana Droguett es la sanrafaelina que encontró los dólares en un bolso. Gentileza Los dólares y euros en la mochila "Mami, hay una mochila atrás", le dijo su hijo mientras jugaban en la plaza principal de la Villa 25 de Mayo, según el relato del diario San Rafael. Roxana Droguett pensó que estaba tirada en la acequia. Cuando se acercó y vio que estaba sobre el cordón de la calle, la levantó para buscar alguna identificación. Lo que encontró adentro la sorprendió: una importante suma en dólares y euros, y un celular que en ese momento empezó a sonar.

La mujer no aceptó ninguna recompensa. Alf Ponce Mercado / MDZ Roxana no dudó en atender y habló con la dueña de la mochila, una mujer de la ciudad de San Rafael que había estado de paseo por la zona y había olvidado por descuido el bolso. Roxana la tranquilizó y coordinaron el encuentro para hacer la devolución. Cuando la propietaria quiso darle una recompensa, se negó rotundamente: "Quiso darme algo, pero yo le dije no. Yo se la devolví de corazón, de los valores que yo tengo nada más", contó la empleada gastronómica al medio local.