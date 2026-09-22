Dólar: en medio de la guerra y el Súper Niño proyectan una cosecha 158 millones de toneladas de granos

Como todos los años, pero esta vez más por tratarse de un año de elecciones presidenciales, el Gobierno le prende una vela al agro , la verdadera "fábrica de dólares" de la Argentina . Y el campo le contesta con una estimación de cosecha gruesa 2025/27 de 158 millones de toneladas , apenas por debajo del récord histórico de la campaña pasada.

Tras esa cosecha récord superior a las 157 millones de toneladas -algunas otras estimaciones cruzan la barrera de los 160 millones-, la expectativa para la campaña 2026/27 era el impacto que tendrá el factor climático, ante un año en el que se espera un súper Niño , caracterizado por exceso de lluvias.

"Argentina potencialmente está replicando el récord de la campaña anterior", sostuvo Ramiro Costa, director ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) durante el lanzamiento de la campaña gruesa en la sede del organismo esta mañana.

Los números de cada cultivo si bien si levemente inferiores a los de la campaña previa, reflejan un escenario productivo muy interesante, e incluso a nivel de aporte de divisas e impuestos para el Gobierno.

A partir de las condiciones geopolíticas, climáticas y señales de precios, a nivel internacional, además de la baja de derechos de exportación a nivel local, la Bolsa porteña hizo sus estimaciones de cosecha para los cuatro cultivos que integran la cosecha gruesa, maíz, soja, girasol y sorgo, a los que se suman trigo y cebada, dos cultivos de invierno o cosecha fina que están en pleno desarrollo y comenzarán a cosecharse a partir de mediados de noviembre.

Con una superficie total de 37.020.000 hectáreas a sembrar entre los seis principales cultivos, se estima una cosecha total de 157.850.000 toneladas, un 0,2% más en área sembrada respecto de la campaña previa y 0,5% más en producción.

El panorama de los granos

En el desagregado por cultivos, la soja lidera el área sembrada con 17 millones de hectáreas, proyectando 53,6 MTn, 7% más que el año anterior.

En cuanto al maíz, se sembrarán 8,4 millones de hectáreas, un área que no crece por el impacto que tendrá de la chicharrita (dalbulus maidis) en el norte del país, pese a los cual la producción será de 66 MTn, una suba de 3,1%.

El girasol es una de las estrellas de la campaña 2026/27, que en un área de 3,1millones de hectáreas llegará a las 7MTn, mientras que el sorgo, se sembrará en 750.000 hectáreas, obteniendo 2,85MTn, 1,8% más entre campañas.

La cosecha fina anterior fue tan excepcional que deja perspectivas a la baja para ésta, pese a lo cual se obtendrá la segunda mayor cosecha histórica de trigo, con 23,4MTn (-15,8%) en 6,5 millones de hectáreas. La cebada, por su parte, está implantada en 1,27 millones de hectáreas y se conseguirán 5MTn, una baja de -7,4% interanual.

Aporte de dólares

A nivel de aporte de divisas, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, destacan que las exportaciones alcanzarán 41.497 millones de dólares, una suba de 6,9% explicada un tercio por cantidades, es decir mayor volumen, y dos tercios por mejora de precios, un contexto tensionado por la guerra en Irán y la crisis en Medio Oriente, que impacta en precios de los energéticos, pero también fertilizantes, logística, fletes, seguros, que termina en mayores precios de los granos.

En cuanto a la recaudación fiscal se proyecta que llegará a US$15.037 millones, un 3,9% más que en la campaña pasada, mientras que el aporte al Producto Bruto Agroindustrial trepará a US$54.297 millones, un incremento de 5,9% versus la campaña anterior.

En este escenario la participación de los diversos cultivos al producto bruto agroindustrial varía muchos según cultivos. La soja representará el 39% del total, mientras que el maíz alcanza al 44%, entre los dos principales cultivos representan más del 80% del producto. Mucho más atrás viene el trigo (8%), el girasol (7%), cerrando sorgo y cebada con 1% cada uno.