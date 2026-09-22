A un año del rescate de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei: cómo se movió el dólar desde entonces

Hace un año, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , anunciaba en redes sociales que la la administración de Donald Trump estaba dispuesta a respaldar financieramente a la Argentina, en la antesala de las Elecciones Legislativas 2025 y en medio del ruido cambiario en el mercado.

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está preparado para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar a Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", expresó en sus redes Bessent en aquel entonces.

Y agregó: "Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Lo anunciado el 22 de septiembre no implicó inicialmente una intervención directa. La materialización llegó unas semanas más tarde. El 9 de octubre de 2025, Bessent confirmó que el Tesoro de Estados Unidos había comprado pesos argentinos directamente en el mercado cambiario y anunció un acuerdo para establecer una línea de swap , una herramienta destinada a contribuir a la estabilidad financiera del país, por US$20.000 millones con el Banco Central .

Bessent utilizó el Exchange Stabilization Fund (ESF), el fondo del Tesoro estadounidense utilizado para operaciones destinadas a contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, en lo que fue la segunda mayor línea de este tipo en la historia de ese fondo.

Cuánto se usó

En la previa de las elecciones legislativas de 2025, la dolarización tradicional de los argentinos, acelerada por la derrota libertaria en territorio bonaerense, llevó a las turbulencias financieras en los mercados, tanto de acciones como cambiario, frente a las escuálidas reservas del Banco Central. Por esa agitación financiera, el BCRA se vio obligado a intervenir con US$1.000 millones para calmar el tipo de cambio y mantenerlo a raya dentro del esquema de bandas. Pero no alcanzó y el Tesoro de los Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, salió al rescate.

La línea de crédito acordada fue activada y la Argentina utilizó la asistencia financiera, que llegó en un momento donde las reservas de la autoridad monetaria se encontraban en niveles muy bajos, y permitió al oficialismo mantener el dólar a raya.

A principios de enero de este año, el Banco Central comunicó oficialmente este viernes 9 de enero que, en diciembre de 2025 canceló los US$2.500 millones utilizados del swap con el Tesoro de EE.UU.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro de Economía Luis Caputo. X @SecScottBessent

Cómo se movió el dólar desde entonces

El dólar en aquel entonces el dólar también reaccionó. La cotización había iniciado aquella jornada alrededor de los $1.515, pero llegó a bajar hacia la zona de $1.450 después de los anuncios.

En la previa de las elecciones el dólar llegó a $1.515 y tras la victoria en las urnas de LLA cotizó a $1.460. Luego el tipo de cambio cerró el año pasado en $1.480, y ayer cerró a $1.535.