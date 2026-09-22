La canasta de servicios públicos consumió el 14,6% del salario en septiembre

La canasta de servicios públicos del AMBA representó 14,6% de un salario promedio registrado en el mes de septiembre. Aunque el gasto cayó 7,3% en el mes por la menor demanda estacional de gas y electricidad, acumula un aumento de 55% en 12 meses, lo que contrasta con el 33,5% que registró la inflación interanual del mes a agosto.

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $268.405 durante septiembre para cubrir los servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).

El monto equivale al 14,6% de un salario promedio registrado estimado en $2.024.647. De acuerdo con el informe, con un salario promedio se pueden adquirir 7,5 canastas de servicios públicos, frente a 8,9 canastas en septiembre de 2025.

La canasta registró en septiembre una reducción de 7,3% respecto de agosto. La baja estuvo vinculada principalmente con el comportamiento del consumo de gas y electricidad una vez finalizado el invierno. En ambos casos, la disminución de las cantidades consumidas compensó los aumentos aplicados sobre las tarifas.

El gasto en gas natural cayó 19,9% mensual, mientras que el correspondiente a energía eléctrica disminuyó 18,8%. En el caso del agua, la baja fue de 0,9%. El transporte tuvo un comportamiento diferente: el gasto de los hogares aumentó 2,4% en septiembre.

El transporte constituye el principal componente de la canasta y concentra 47% del gasto total. En septiembre, una familia del AMBA destinó $126.689 mensuales a este rubro. La factura eléctrica para un usuario sin subsidios se ubicó en $49.770 y la de gas en $49.370, mientras que la factura media de agua sin subsidios alcanzó $42.576.

La evolución interanual muestra una trayectoria diferente a la variación mensual. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el costo de la canasta aumentó 55%, frente a una inflación general estimada de 33% para el mismo período.

Por servicio, el transporte registró el mayor incremento interanual, con una suba de 70%. Le siguieron la electricidad, con 48%; el gas natural, con 42%; y el agua, con 40%. En el acumulado desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos aumentó 867%, mientras que el nivel general de precios acumuló una suba estimada de 254%.

Aumentos y componente estacional

El informe también señala que la reducción de septiembre no implica una baja generalizada de las tarifas. En el gas, por ejemplo, el cargo fijo aumentó 1,9% y el componente variable 1%, pero la menor utilización posterior al invierno redujo el valor final de la factura. En electricidad, el cargo fijo aumentó 1,7% y el componente variable se redujo 0,8%, aunque también en este caso la menor demanda explicó la caída del gasto mensual.

El peso de los servicios sobre los ingresos también está relacionado con el esquema de subsidios. Según el IIEP, en septiembre los hogares del AMBA pagaron, en promedio, 54% del costo de los servicios públicos incluidos en la canasta, mientras que el Estado cubrió el 46% restante. La cobertura se calcula de manera ponderada según la participación de cada servicio en el gasto de los hogares.

El informe incorpora además el proyecto de Presupuesto 2027 y señala que contempla una reducción de los subsidios destinados a energía y transporte equivalente a 0,11 puntos del PBI. Las transferencias corrientes para esos sectores pasarían de 0,64% del PBI en 2026 a 0,53% en 2027, según el análisis del IIEP.

Para el instituto, el proyecto apunta a elevar la cobertura promedio de los costos de abastecimiento por encima de 88% en 2027 y luego estabilizarla en 91%. Entre las herramientas previstas identifica la recomposición del precio mayorista, la focalización de los subsidios en determinados hogares y el repliegue del Estado en empresas del sector.

En septiembre, por lo tanto, la relación entre servicios e ingresos quedó marcada por dos datos: la canasta tuvo una baja mensual de 7,3% y alcanzó $268.405, pero todavía representa 14,6% de un salario promedio registrado del AMBA. Al mismo tiempo, su valor acumuló un incremento de 55% en el último año y de 867% desde diciembre de 2023.